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▲TWICE將舉辦快閃店，3月14日至3月23日在華山登場，屆時會展出全員簽名球衣讓粉絲拍照打卡。（圖／Live Nation Taiwan）

▲主辦單位推出「ONCE CITY MAP」，結合快閃店、捷運主題車廂、天空塔點燈與城市舞蹈挑戰，讓整座台北化身TWICE粉絲城市。（圖／Live Nation Taiwan）

韓國人氣女團TWICE去年11月登上高雄世運主場館開唱，兩天就吸引18萬人湧入港都朝聖，替高雄創造超過新台幣5億元觀光產值，從旅宿、交通、夜市商圈全面受惠，昨（20）日起，TWICE再次回到台灣、首度登上台北大巨蛋連唱3天，12萬張門票全數完售，再度掀起ONCE熱潮，究竟子瑜帶著賊賊（姐姐）們回家能夠帶來多少商機，《NOWNEWS今日新聞》為您整理3大商機亮點一次看，光是門票就進帳五億、快閃店限定商品敗家敗不完；各式景點都設置打卡點讓粉絲不只看演唱會，還能結合觀光一起暢遊台北。TWICE去年高雄場開唱兩天吸引了5億商機，本週大巨蛋演唱會從2場加開至3場，共12萬張門票全數完售，雖主辦未公布實際票房，不過以票價與場館可售座位推估，光是門票就先進帳5億元上下，且這金額尚未算進周邊與相關消費，TWICE光靠門票就已經先替主辦灌進一大筆現金流。TWICE這次台北場的商機，早在正式開唱前就已經啟動，除了演唱會門票全面完售外，官方同步推出TWICE《THIS IS FOR》台北官方周邊快閃店，地點設在華山文創園區登場，活動時間從3月14日至3月23日，粉絲不只是要買門票，還有買不完的美女周邊，讓人超級眼花繚亂！不只是演唱會門票和快閃店，主辦還聯合TWICE一起推出「ONCE CITY MAP」，在台北各處規劃8個打卡點，把整座城市變成TWICE的延伸舞台，粉絲不會只衝大巨蛋，還延伸到松菸、大安森林公園、西門町等，甚至延伸到新北投車站、動物園貓空纜車，並且合作推出捷運主題車廂以及捷運站限定閘門刷卡聲，帶動全台ONCE的打卡熱潮，同時讓周邊捷運、高鐵、飯店、餐飲一起受惠。TWICE去年在高雄用兩天18萬人、逾5億元觀光財，在「子瑜回家」光環加持下，本次TWICE台北大巨蛋開唱，加上門票收入估計會為當地帶來超過8億的商機，對粉絲來說，這是朝聖圓夢的精彩時刻；對台北來說，是一場從場館一路外溢到商圈、旅宿與交通的超級吸金時刻。