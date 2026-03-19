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為搶攻國際旅運市場，越南航空啟動全球服務升級計畫，不僅擴張航線，也同步調整多個國際機場航廈配置，力拚提升旅客體驗，朝五星級航空目標邁進。越南航空3月17日宣布，將自3月底起陸續調整多個國際機場的營運航廈，以優化服務品質並提升轉機便利性，作為邁向2030年五星航空的重要一步。根據《越南快訊》報導，東南亞航線自3月29日起，越航將於尼諾伊·阿基諾國際機場，把營運從第一航廈轉移至第三航廈。此舉主要因第一航廈已超出設計容量，同時也可讓同屬天合聯盟的航空公司集中於同一航廈，提升轉機與報到效率。在歐洲市場，自3月31日起，越航將於戴高樂機場將報到櫃檯由2E航廈移至2C航廈。新航廈經翻修升級，擁有更現代化設施，並與多家國際航空共用，包括阿聯酋航空、加拿大航空及廈門航空等。此外，越航也規劃自5月19日起，將於法蘭克福機場的營運從第二航廈轉至第三航廈。新航廈預計4月啟用，並可透過機場Skyline列車與接駁巴士快速連接，強化旅客動線流暢度。隨著國際航線持續擴張（2025年已新增14條航線，並拓展至哥本哈根與米蘭等城市），越航透過航廈調整與服務升級，進一步強化全球布局。未來在硬體與服務同步提升下，旅客轉機與搭乘體驗可望更順暢，也為其躋身全球頂級航空鋪路。