古巴近年深陷能源危機，在重要的援助友邦、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）1月被美國強行抓走導致斷援後，情況越發惡化。另一方面，美國總統川普（Donald Trump）在持續對伊朗戰爭之際，也不忘放話要接管古巴，甚至聲稱可以隨心所欲處置古巴這個「虛弱的國家」。有分析認為，川普原打算盡快解決伊朗問題後，就立即著手處理古巴事務，未料伊朗戰事久拖不決、成效不彰，所以需要透過古巴來形成一個看起來對他有利的成果。
根據《澎湃新聞》報導，西南科技大學拉美研究中心副教授崔忠洲指出，由於美國長期制裁封鎖，古巴國內危機十分嚴重，亟須尋求解決辦法，在當前美國加強施壓的情況下，推動與美國對話是更為現實的選擇。
崔忠州表示，美國對古巴長期持強硬立場，尤其身為古巴裔美國人的現任國務卿盧比歐（Marco Rubio），對古巴共產政權懷有敵意，也有較強的政治執念，而在川普政府的整體戰略框架中，古巴本身也早已被納入議程，這些因素都讓美古雙方存在重啟對話的現實需求，加上古巴的政權結構與委內瑞拉、伊朗都存在差異，還有在伊朗問題上的經驗教訓，川普應該不會複製對伊朗的那套「斬首」打法來對付古巴，達成某種協議的可能性會更高一些。
崔忠洲直言，川普針對古巴的前期部署已開始發揮作用，古巴能源長期依賴委內瑞拉、墨西哥，其中委內瑞拉的管道已被切斷，墨西哥也在美國施壓下不再提供石油，古巴陷入能源絕境，對古巴「收子」的時機算是瓜熟蒂落。
崔忠州並分析，在伊朗戰爭持續消耗美國戰略資源、荷姆茲海峽問題對全球能源與航運體系衝擊仍在發酵的情況下，華府開始將戰略視線，轉向相對可控的西半球議題，古巴被重新提上日程，在這種背景下，川普需要將古巴這枚原本可動可靜的「閒棋」轉為「贏棋」，用來「對沖」伊朗帶來的被動局面。
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崔忠州表示，美國對古巴長期持強硬立場，尤其身為古巴裔美國人的現任國務卿盧比歐（Marco Rubio），對古巴共產政權懷有敵意，也有較強的政治執念，而在川普政府的整體戰略框架中，古巴本身也早已被納入議程，這些因素都讓美古雙方存在重啟對話的現實需求，加上古巴的政權結構與委內瑞拉、伊朗都存在差異，還有在伊朗問題上的經驗教訓，川普應該不會複製對伊朗的那套「斬首」打法來對付古巴，達成某種協議的可能性會更高一些。
崔忠洲直言，川普針對古巴的前期部署已開始發揮作用，古巴能源長期依賴委內瑞拉、墨西哥，其中委內瑞拉的管道已被切斷，墨西哥也在美國施壓下不再提供石油，古巴陷入能源絕境，對古巴「收子」的時機算是瓜熟蒂落。
崔忠州並分析，在伊朗戰爭持續消耗美國戰略資源、荷姆茲海峽問題對全球能源與航運體系衝擊仍在發酵的情況下，華府開始將戰略視線，轉向相對可控的西半球議題，古巴被重新提上日程，在這種背景下，川普需要將古巴這枚原本可動可靜的「閒棋」轉為「贏棋」，用來「對沖」伊朗帶來的被動局面。
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