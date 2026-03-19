根據蘋果支援最新公告，近日緊急釋出最新安全修補，針對iPhone、iPad與Mac推出背景安全性改進更新。官方指出，這次修補的是WebKit漏洞，有發現惡意建構的網路內容可能會繞過同源策略，因此若使用者瀏覽到特製的惡意網頁，可能導致攻擊者繞過網站同源政策，進一步影響瀏覽安全。官方呼籲用戶用戶應該要立即更新才能避免被駭。
蘋果17日發布的最新安全公告，這次更新版本為iOS 26.3.1(a)、iPadOS 26.3.1(a)、macOS 26.3.1(a)與macOS 26.3.2(a)，修補漏洞編號為CVE-2026-20643，官方說明，問題出在WebKit的Navigation API跨來源機制，攻擊者可藉由惡意網頁內容，讓系統在處理網頁時繞過Same Origin Policy限制。
所謂Same Origin Policy是指瀏覽器用來隔離不同網站資料的重要安全機制，主要防止一個網站任意讀取另一個網站的內容、登入狀態或Cookie資料。這次漏洞若遭利用，代表用戶只要「開啟惡意網頁」，就可能讓瀏覽器安全邊界被突破，因此格外受到關注。
如何檢查是否已完成更新？
iPhone與iPad用戶可進入「設定」→「一般」→「軟體更新」螢幕上會顯示目前安裝的 iOS 版本，以及是否有可用更新，如果有更新可用，請點擊「下載並安裝」，然後按照螢幕上的指示進行操作。
資料來源：蘋果支援
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所謂Same Origin Policy是指瀏覽器用來隔離不同網站資料的重要安全機制，主要防止一個網站任意讀取另一個網站的內容、登入狀態或Cookie資料。這次漏洞若遭利用，代表用戶只要「開啟惡意網頁」，就可能讓瀏覽器安全邊界被突破，因此格外受到關注。
如何檢查是否已完成更新？
iPhone與iPad用戶可進入「設定」→「一般」→「軟體更新」螢幕上會顯示目前安裝的 iOS 版本，以及是否有可用更新，如果有更新可用，請點擊「下載並安裝」，然後按照螢幕上的指示進行操作。
資料來源：蘋果支援