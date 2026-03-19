我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院新會期開議，國民黨立院黨團宴請黨團成員，國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席蕭旭岑等人都受邀與會。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，關於軍購議題，黨團在國防與軍購議題上，立場與黨中央完全一致。他指出，黨團支持購買「好的、合用、回到位的武器」，並強調在推動軍購的同時，要避免可能出現的弊端，以確保國防力量有效支援國家安全。不過林沛祥說，今天參與談比較多的反而是九合一選舉，他說，距離選舉僅剩約250天，這次選舉將影響未來四年國家發展，因此黨內對相關討論較為深入。他指出，每個地方選區都有不同的文化背景與人情結構，選舉策略需依據地方特性做精準分析。對於整體選情，林沛祥透露，黨內目前的共識相對樂觀，認為地方布局與候選人推動的策略將有助於取得良好選舉成果。國民黨文傳會主委尹乃菁補充，關於軍購議題，立法院下周即將審議軍購特別條例，雖然黨內曾出現「8100億」的版本，國民黨提出的「3800億+N」方案，符合兵力整建計畫，是有效、合理且彈性的軍購安排。她對軍購特別條例在立法院的進展保持樂觀，只要國防部提供採購項目細節，黨團將依循程序推動。至於對於九合一選舉，尹乃菁指出，目前民意氣氛已呈現變化，民眾對民進黨少數執政及強勢作風有疑慮。她表示，藍白兩黨18日簽署合作協議，將推動聯合競選與輔選、協調治理方向，對國民黨而言，這是一個正向趨勢，也有助於提升選民信心。她強調，國民黨將持續關注地方選區特性，整合策略，並以實際行動回應民眾期待，力求在九合一選舉中取得最佳成果。