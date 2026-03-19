交通部觀光署規劃2026年國旅補助方案，鼓勵國人平日出遊最高補助3200元，但因為預算卡關，最快恐等到4月才有機會上路。不過，就有旅宿業者看到相關消息之後，直言「問題不只出在旅宿價格」，而是因為景點競爭力不足。
2026國旅補助最高3200元！限定平日出遊
為了鼓勵國人在平日出遊，觀光署去年開始就規劃2026年國旅補助方案，包含平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠等5項主要優惠，讓一般民眾最有感的就是平日（週日至週四）住宿連住兩晚最高領2000元，若是當月壽星還能抽1200元住宿金，最高有機會拿到3200元補助。
2026國旅補助完整方案懶人包
不過預算案尚未通過，觀光署副署長黃荷婷日前表示，如果立法院在4到6月間通過預算，就會維持在4到6月執行計畫，若無法在6月前通過預算的話，就會延期到9月啟動，如果真的在今年底前都無法通過預算，就會將相關計畫延期至2027年。
國旅補助平日會有用嗎？業者：問題不只價格
雖然觀光署祭出的國旅補助方案，主要為了弭平業者時常出現平日沒客人、連假擠滿人的困擾，盼能以補助方式來達成分流的成效。不過就有旅宿業者在Threads上分享看法，認為「國旅補助」雖然能刺激短期需求，但對長期並沒有幫助。
業者補充，現在旅宿業的問題並不出在價格上，很多人已經把平日房價降低了，但住房的旅客還是沒有增加，「與其一直補助旅客，不如把資源拿來打造更有特色的觀光內容，讓遊客產生特地想去的感受，這會比單純補助更長久」。
業者舉例，提升遊客的旅遊體驗，例如之前高雄的超人力霸王與海賊王的活動都是很好的例子，如果各地都能發展觀光特色，更能吸引國外旅客願意來台遊玩，「而不是補助變多」，反而更希望台灣的觀光真的變得更有吸引力。
不少台灣遊客也認同表示，「本來就不是價格問題，是景點的問題。台灣人其實就是對現在的台灣景點沒興趣」、「說真的平日能排假的上班族少之又少」、「以台灣的勞動市場來看，很多人平日上班假日休息，甚至很多公司沒有周休2日，如果勞工要賺多一點就必須加班，也就是平日也不會請假，政府不如學日本如何吸引外國遊客比較實際吧」、「景點特色發展才是長久之計」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
為了鼓勵國人在平日出遊，觀光署去年開始就規劃2026年國旅補助方案，包含平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠等5項主要優惠，讓一般民眾最有感的就是平日（週日至週四）住宿連住兩晚最高領2000元，若是當月壽星還能抽1200元住宿金，最高有機會拿到3200元補助。
2026國旅補助完整方案懶人包
不過預算案尚未通過，觀光署副署長黃荷婷日前表示，如果立法院在4到6月間通過預算，就會維持在4到6月執行計畫，若無法在6月前通過預算的話，就會延期到9月啟動，如果真的在今年底前都無法通過預算，就會將相關計畫延期至2027年。
雖然觀光署祭出的國旅補助方案，主要為了弭平業者時常出現平日沒客人、連假擠滿人的困擾，盼能以補助方式來達成分流的成效。不過就有旅宿業者在Threads上分享看法，認為「國旅補助」雖然能刺激短期需求，但對長期並沒有幫助。
業者補充，現在旅宿業的問題並不出在價格上，很多人已經把平日房價降低了，但住房的旅客還是沒有增加，「與其一直補助旅客，不如把資源拿來打造更有特色的觀光內容，讓遊客產生特地想去的感受，這會比單純補助更長久」。
不少台灣遊客也認同表示，「本來就不是價格問題，是景點的問題。台灣人其實就是對現在的台灣景點沒興趣」、「說真的平日能排假的上班族少之又少」、「以台灣的勞動市場來看，很多人平日上班假日休息，甚至很多公司沒有周休2日，如果勞工要賺多一點就必須加班，也就是平日也不會請假，政府不如學日本如何吸引外國遊客比較實際吧」、「景點特色發展才是長久之計」。