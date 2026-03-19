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根據路透社報導，特斯拉執行長馬斯克表示，旗下SpaceX AI與特斯拉未來仍將持續大規模採購輝達晶片。馬斯克同時透露，特斯拉第五代AI晶片AI5開發持續推進，將成為支撐自駕、機器人與Robotaxi布局的重要核心。馬斯克在社群平台X發文指出，特斯拉正在開發中的AI5晶片，效能表現將遠超外界預期。這款晶片雖然也可應用於資料中心訓練，但主要仍是為邊緣運算場景設計，特別鎖定Optimus人形機器人與Robotaxi等應用，作為特斯拉推進自駕與機器人戰略的重要基礎。除了晶片進度外，馬斯克也提到，特斯拉預計在未來幾週內，更大範圍推送新版完全自動駕駛（監督駕駛）軟體更新。外界認為，隨著完全自動駕駛持續迭代，加上AI5晶片後續導入，特斯拉正試圖把自動駕駛與AI硬體整合成下一階段成長引擎，以因應電動車銷售連兩年走弱的壓力。值得注意的是，馬斯克一方面強調持續向輝達下單，一方面也未掩飾對自研晶片的企圖心。他先前曾表示，特斯拉的Terafab AI晶片計畫即將啟動，並早已多次提到公司正推進AI5、AI6等自製處理器布局。市場先前也傳出，特斯拉已與三星簽下規模達165億美元的合作案，為自家AI晶片生產鋪路，只是量產時程可能延後至2027年中。在SpaceX方面，馬斯克近日也首度以「SpaceX AI」稱呼整合後的新實體。路透社指出，xAI先前已透過全股票交易併入SpaceX，而這也是馬斯克首度公開以新名稱對外發聲。先前xAI旗下Grok模型訓練，主要就是仰賴輝達晶片，其位於曼菲斯的Colossus算力中心，也以輝達H系列與Blackwell晶片為主力。