租屋族省錢的機會來了！國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）今（19）宣布，2026 年第一季中央社宅已正式受理申請 。本次不僅在全台 6 大建案釋出高達 821 戶名額 ，最低月租更下殺至 4,080 元 。最讓年輕人振奮的是，本次招租祭出超有感的「隱藏版變革」，首度放寬讓「同一戶籍內的兄弟姊妹」合併申請 。這意味著在異鄉打拚的手足終於能合法合租，房租直接對半拆，徹底終結一人扛房租的沉重壓力！
手足也能合租！2026 居住資格大鬆綁
過往社宅申請對家庭成員定義較嚴，本次招租最大的亮點在於因應多元家庭型態的居住需求，申請人可將實際共同居住的兄弟姊妹列入家庭成員進行資格審查 。不過國家住都中心特別提醒，申請時所列的兄弟姊妹必須是同一戶籍內的親屬關係，方能納入資格 。這項利多不僅能讓手足互相照應，更能透過合租二房型或三房型，大幅降低個人房租支出。
全台 6 大社宅招租清單與租金行情 (最快 9/1 入住)
本次招租分為兩大梯次，全台共計 6 處建案參與，預計於 6 月 30 日併同辦理公開抽籤，最快 9 月 1 日起可入住 ：
📍第一梯次：首度完工招租（申請至 4 月 7 日止）
📍第二梯次：擴充備取額外釋出（申請至 4 月 10 日止）
申請攻略：24H線上申辦，避開常見三大錯誤
為縮短民眾等候入住的時間，目前的申請程序已全面數位化，採 24 小時線上辦理 。民眾可至「安居好室入口網」註冊會員，插入自然人憑證或晶片金融卡後，便可直接介接政府 MyData 服務匯入個人資料，免去手動輸入的麻煩 。針對不熟悉網路的民眾，國家住都中心也與苗栗、雲林、臺東縣市政府合作，於當地設置實體服務據點提供協助 。
國家住都中心特別彙整過往常見錯誤，提醒民眾送件前務必檢查 ：
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過往社宅申請對家庭成員定義較嚴，本次招租最大的亮點在於因應多元家庭型態的居住需求，申請人可將實際共同居住的兄弟姊妹列入家庭成員進行資格審查 。不過國家住都中心特別提醒，申請時所列的兄弟姊妹必須是同一戶籍內的親屬關係，方能納入資格 。這項利多不僅能讓手足互相照應，更能透過合租二房型或三房型，大幅降低個人房租支出。
本次招租分為兩大梯次，全台共計 6 處建案參與，預計於 6 月 30 日併同辦理公開抽籤，最快 9 月 1 日起可入住 ：
📍第一梯次：首度完工招租（申請至 4 月 7 日止）
- 雲林市「斗六好室」 (96 戶)： 套房租金最低 4,080 元起；三房型約 10,010 元起 。
- 苗栗市「明駝好室」 (107 戶)： 套房租金約 4,300 元起；三房型約 11,500 元起 。
- 臺東市「海濱好室」 (189 戶)： 套房租金約 4,410 元起；三房型約 11,650 元起 。
- 中壢區「龍岡好室」 (9 戶)： 套房租金約 4,950 元起；三房型約 12,250 元起 。
- 左營區「崇實安居」 (362 戶)： 套房租金約 4,950 元起；三房型約 10,410 元起 。
- 中和區「保二安居」 (58 戶)： 套房租金約 7,870 元起；三房型約 26,700 元起 。本案為全國首例警消專案社宅，僅提供基層警察、消防及海巡人員申請 。
申請攻略：24H線上申辦，避開常見三大錯誤
為縮短民眾等候入住的時間，目前的申請程序已全面數位化，採 24 小時線上辦理 。民眾可至「安居好室入口網」註冊會員，插入自然人憑證或晶片金融卡後，便可直接介接政府 MyData 服務匯入個人資料，免去手動輸入的麻煩 。針對不熟悉網路的民眾，國家住都中心也與苗栗、雲林、臺東縣市政府合作，於當地設置實體服務據點提供協助 。
國家住都中心特別彙整過往常見錯誤，提醒民眾送件前務必檢查 ：
- 所得與財產超標：確認家庭年所得、每人每月平均所得及不動產價值是否低於各縣市公告限額 。
- 自有住宅：家庭成員於公告範圍內不得持有自有住宅 。
- 資料不齊：須備齊戶口名簿影本或全戶戶籍謄本、財產清單與所得清單，避免因未於規定期限內完成補正而影響資格 。