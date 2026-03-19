我是廣告 請繼續往下閱讀

▲企業與社福團體攜手支持公益活動，為照顧者家庭帶來鼓勵與溫暖。（圖／主辦單位提供）

▲慢飛天使廖家瑜現場吹奏電吹管，展現音樂才華，獲得現場掌聲。（圖／主辦單位提供

台灣社福聯盟生活消費合作社在台中厝秘餐廳舉辦「好好饗宴」公益餐會，邀請慢飛天使與照顧者家庭共聚一堂，透過餐敘與交流，讓照顧者能暫時放下壓力，飽嚐一頓美食獲得喘息。「好好饗宴」餐會是由明道中學餐飲科教師陳美吟，攜手台灣社福聯盟合作社理事黃琪惠發起。身為慢飛天使家長的黃琪惠表示，許多照顧者長年投入家庭照護工作，把大部分時間與心力都給了家人，卻很少有機會停下腳步照顧自己，因此希望透過「好好饗宴」活動，讓照顧者在忙碌生活中，也能感受到社會的理解與支持，在付出的同時也獲得溫暖回饋。此次活動獲得大鼎餐飲事業集團大力支持，除了提供餐廳場地外，也將當天餐費全數回捐「家長喘息日」計畫。戴勝堂董事長說，希望用實際行動支持慢飛天使家庭，讓照顧者能有喘息機會。現場另有多家企業參與公益行動，包括法布甜創辦人張淑卿透過贈送禮盒，為照顧者家庭帶來一點甜與溫暖。嘉義縣覓光心旅民宿提供住宿券，支持照顧者未來能安排短暫休息行程。台中市豐田醫療集團提供身體檢測與健康諮詢服務，提醒照顧者在照顧家人的同時，也要關心自身健康。餐會中安排慢飛天使舞台演出，由廖家瑜演奏電吹管，悠揚樂聲獲得現場掌聲。孩子在舞台上的自信表現，也讓來賓看見慢飛天使的潛能與努力。主辦單位指出，「好好饗宴」不僅是一場餐會，更是串聯企業與社福資源的平台，期盼讓更多人關注照顧者家庭的需要，並持續投入支持行動。台灣社福聯盟生活消費合作社將持續推動照顧者支持計畫，包括培力課程、彈性工作機會與社會參與平台，協助照顧者在照顧家庭之餘，仍能與社會保持連結，逐步建立更友善的支持環境。