我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（19）日遇到回檔壓力，開盤下跌69.46點、來到34279.12點，隨後持續走低，最低一度來到33663.78點，終場下跌658.9點或1.92%，收在33689.68點，成交量為8837.1億元。雖然指數呈現疲弱，但中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤下跌0.22點、來到329.18點，不過隨後有買盤力道承接，終場上漲0.39點或0.12%，持續創下28年新高表現，成交量為2210.76億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、群創、華邦電、兆赫、燿華；個股成交值排行榜前五名為：台積電、力積電、景碩、華邦電、南亞科。權值股多數熄火，今日主要賣壓來自權王台積電，以1875元盤下開出，隨後一路走低，最後一盤更是爆出2843張賣單，終場下跌55元或2.89%，收在今日最低價1850元，拖累大盤指數就有450點；台達電早盤相對抗跌，最高一度來到1480元，不過隨後遇到賣壓襲擊翻黑，終場下跌10元或0.68%，收在1455元，拖累大盤指數就有7點。半導體設備股也同步走低，志聖下跌逾7%，鴻勁下跌逾5%，光罩、昇陽半導體、印能科技、濾能、和椿下跌逾4%，上品、中砂、雷科、廣運、家碩、盟立、家登下跌逾3%。不過今日有不少中小型族群走強，支撐櫃買指數創高。首先是PCB族群，其中金像電攻上漲停價1005元，加入千金俱樂部，其他個股也表現強勁，博智、台燿、騰輝電子-KY、定穎投控同步攻上漲停板，柏承上漲逾8%，台光電上漲逾7%，高技上漲6%，景碩上漲逾4%。記憶體族群則是漲跌互見，旺宏逼近漲停板，上漲逾9%，力積電上漲逾4%，不過南亞科下跌逾5%，華邦電下跌逾4%；但模組廠依舊買氣火熱，凌航、廣穎、威剛、十銓攻上漲停板，宜鼎上漲逾4%，宇瞻上漲逾1%。矽光子概念股也持續走高，台燿、穩懋、環宇-KY、前鼎攻上漲停板，聯亞、光焱上漲逾6%，上詮上漲逾5%，創威、光聖上漲逾4%。此外，受到地緣政治因素影響，國際油價有望再度上漲，塑化相關個股也同步走高，東聯、華夏、台達化、亞聚、台聚攻上漲停板，國喬上漲逾4%，台苯上漲逾3%，中纖、台塑上漲逾2%。資金也開始轉向化工族群，東聯、永光攻上漲停板，東鹼上漲逾7%，和桐、和益、美德醫療-DR上漲逾2%。