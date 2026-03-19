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國民黨本屆囊括14席縣市長，民進黨只有5席，民眾黨只有1席，2026年年底九合一大選備受矚目，結果將牽動2028總統大選。針對民進黨是否有可能在今年年底大敗？前立委郭正亮認為，要讓民進黨大敗，國民黨剩下高雄市，看有沒有機會拿下。郭正亮18日在政論節目《綠也掀桌》中表示，國民黨本來就選得很好，因此要讓民進黨大敗，是贏下台南、高雄，其他意義都不大。郭正亮指出，國民黨在新竹縣、彰化縣，還有總統賴清德最心疼的宜蘭縣都會連任，而嘉義市的民進黨參選人王美惠很強，所以國民黨就剩下高雄市，看有沒有機會贏下，國民黨台南市長參選人謝龍介也在動了。針對謝龍介落後民進黨參選人陳亭妃10幾個百分點以上一事，郭正亮分析，謝龍介在臉書說，如今要比賽對方犯錯多，當時他跟台南市長黃偉哲在選的時候，30%都沒有，結果最後開出來43%。郭正亮認為，謝龍介比國民黨高雄市長參選人柯志恩難選，因為民進黨高市長參選人賴瑞隆知名度真的很低，他的對手陳亭妃知名度卻非常高。郭正亮表示，賴瑞隆若是犯錯，是因為他慌啊，他在走基層會有感覺，就是他沒有那麼紅，但若是陳亭妃，不像綠委王定宇，不會因為要得到票做太誇張的動作。