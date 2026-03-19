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▲《動物園》中有許多可愛的動物，是今年度的療癒影集。（圖／Disney+）

台灣首部以真實動物園為背景的暖心職人喜劇《動物園》，由邵雨薇、王柏傑以及李淳領銜主演。該劇自從在 Disney+ 上線以來好評不斷，最新劇情中，王柏傑向邵雨薇告白「可以當我女朋影嗎」，沒想到卻被無情打槍，替劇情留下懸念。在最新劇情，王柏傑飾演的不善言辭資深保育員「蘇冠州」，與邵雨薇飾演的廣告女強人化身實習保育員「朱欣葵」，兩人在解決動物園營運危機與突發狀況的過程中日久生情。蘇冠州終於鼓起勇氣，在車上直球對決告白：「我喜歡妳，可以當我女朋友嗎？」試圖點燃曖昧火花。不料，這番真心話卻慘遭朱欣葵「秒打槍」，她尷尬回應：「我才剛分手耶，而且你這個人滿腦子都是動物，我們應該不適合吧！」突如其來的拒絕，讓兩人的感情發展留下滿滿懸念。對於這場「史上最慘告白」，王柏傑笑說：「蘇冠州鼓起這麼大的勇氣，結果卻這樣，我覺得他那天晚上一定哭了很久！」邵雨薇則補充：「朱欣葵說出口的瞬間自己也嚇到了啦，她不是故意要這麼狠的！但某種程度上，這才是她最真實的樣子，不論工作或感情，她都希望是深思熟慮後再做出決定。」隨著大結局逼近，《動物園》官方也釋出精彩花絮，揭露不少拍攝祕辛。主要照顧白犀牛「犀奇」的王柏傑興奮分享，這是他人生第一次這麼近距離接觸犀牛，還摸到了犀牛角，他分享：「犀牛皮其實很硬，通常要用刷子幫牠們刷澡。但如果要用手摸，牠們最喜歡別人摸耳朵和下巴，因為那是皮膚最軟的地方，摸那邊牠們通常會很開心！」劇組演員們戲裡戲外感情極佳，大家也深刻體會到，照顧動物非常辛苦，不能只當成寵物，而是要在保持界線的同時付出滿滿的愛。《動物園》已於 Disney+ 熱播中，本週五即將播出最終回。