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我國外交部因不滿韓國電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，18日宣布依對等原則將外僑居留證的「韓國」名稱改為「南韓」，並揚言若未獲回應將在「台灣電子入國登錄表」採取相應作為。對此，中國外交部發言人林劍今（19）日被問及此事時回應表示，相信韓方會根據一個中國原則妥善處理。對於我國外交部的不滿，韓國外交部昨日表示，「關於台灣方面發表立場一事，我們外交部相關部門已經充分認知並在留意中，針對本案，我們也會在綜合考慮各種面向的同時，與相關部會持續就此問題進行協商」。中國外交部發言人林劍在今日中國外交部例行記者會上，被問及台灣因不滿韓國電子入境卡上標註的「中國（台灣）」，將部份出入境文件上的「韓國」改為「南韓」予以反制一事時，回應表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際關係的基本準則和國際社會普遍共識」。林劍強調，「我們相信韓方將繼續堅持中韓建交聯合公報既已明確的一個中國原則，並據此妥善處理台灣問題」。另外，美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新發布報告指出，中國領導層目前並未計畫在2027年對台灣發動入侵，但是仍會尋求在不動用武力的情況下控制台灣實現統一。對此，林劍表示，「台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題，完全是中國人自己的事，不容許任何外部勢力干涉。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行」。林劍強調，「美方的相關機構和人士應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，端正對華認知，停止炒作中國威脅論」。