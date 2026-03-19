漫威電影《蜘蛛人：重生日》首支預告片在18日曝光，預告一開始就看到彼得．帕克滑手機，且有一幕是帥氣折起手機，外媒9to5Google推測應該是三星Galaxy Z Flip ，2分多鐘的預告，手機出現的畫面不少，但使用方式可是讓科技記者搖頭，影片中把手機正面朝下壓在生鏽金屬樑上，操作方式連外媒都忍不住直呼「別學他」。
《蜘蛛人：重生日》預告片曝光，畫面一開始就看到彼得．帕克一邊待在高處，一邊使用摺疊機觀看影片，外觀設計明顯就是三星近年主打的小摺手機，9to5Google直接點名，預告片中出現的是很有可能就是Galaxy Z Flip摺疊手機，不過究竟是不是最新一代Galaxy Z Flip 7，因為鏡頭角度與畫面解析度限制，仍無法完全定論。也就是說，現在能確定的是「這是一台Galaxy Z Flip系列」，但還不能武斷說死是哪一代。
手機使用方式讓人看了心驚
外媒提到，影片裡彼得把已經展開的摺疊機內螢幕直接朝下放在鏽蝕金屬表面，還幾乎把身體重量壓上去，對摺疊手機風險相當大，認為已經不是正常使用範圍。摺疊手機雖然耐用度已經比早期產品成熟不少，但主螢幕結構和一般直立式手機仍不相同。三星官方就提醒，摺疊機主畫面不可用硬物或尖銳物施壓，也不建議對螢幕施加過大壓力，否則可能造成刮傷甚至穿刺損壞。
《蜘蛛人：重生日》預告一上線，短短20小時瀏覽量已經突破1290萬次，電影預定於2026年7月31日上映，故事將延續彼得被世界遺忘的處境。至於是不是Galaxy Z Flip 7，目前還沒有官方確認，至於彼得．帕克的用法，雖然帥氣十足，但對真實世界的摺疊機用戶來說，還是會建議不要跟進蜘蛛人的使用方式。
資料來源：《蜘蛛人：重生日》、9to5Google
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手機使用方式讓人看了心驚
外媒提到，影片裡彼得把已經展開的摺疊機內螢幕直接朝下放在鏽蝕金屬表面，還幾乎把身體重量壓上去，對摺疊手機風險相當大，認為已經不是正常使用範圍。摺疊手機雖然耐用度已經比早期產品成熟不少，但主螢幕結構和一般直立式手機仍不相同。三星官方就提醒，摺疊機主畫面不可用硬物或尖銳物施壓，也不建議對螢幕施加過大壓力，否則可能造成刮傷甚至穿刺損壞。
《蜘蛛人：重生日》預告一上線，短短20小時瀏覽量已經突破1290萬次，電影預定於2026年7月31日上映，故事將延續彼得被世界遺忘的處境。至於是不是Galaxy Z Flip 7，目前還沒有官方確認，至於彼得．帕克的用法，雖然帥氣十足，但對真實世界的摺疊機用戶來說，還是會建議不要跟進蜘蛛人的使用方式。
資料來源：《蜘蛛人：重生日》、9to5Google