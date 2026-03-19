有知情人士透露，美國華盛頓特區的麥克奈爾堡（Fort Lesley J. McNair）陸軍基地偵測到多架不明無人機飛越上空，而國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的官邸均位於此。目前尚未確定無人機的出處。
核心威脅：麥克奈爾堡遭入侵
根據《華盛頓郵報》引述3名知情人士說法指出，麥克奈爾堡陸軍基地偵測到多架不明無人機，目前官方尚未確認無人機的來源。
一名政府高級官員表示，由於美國與以色列正在打擊伊朗，全美軍方正密切監控潛在威脅。但在過去10天內的晚上，麥克奈爾堡上空發現了多架無人機，促使當局加強安全措施，並在白宮召開會議討論應對方式。
兩名知情人士透露，官員曾考慮是否將盧比歐與赫格塞斯移往他處，但目前兩人尚未搬遷。他們在基地內的住處早在去年10月已被多家媒體報導。
美國戰爭部發言人帕內爾（Sean Parnell）拒絕就無人機一事發表評論，表示「出於安全考量，國防部無法評論部長的行動，相關報導極不負責任」。國務院則未回應置評請求。
歷史背景與伊朗威脅
報導指出，麥克奈爾堡除了是美國國防大學的所在地外，也是五角大廈一些高級軍事官員的駐地，且近期有越來越多川普政府的官員以安全為由搬進了該軍事基地。儘管麥克奈爾堡地理位置優越，但安全緩衝空間不如其他基地。
自2020年美國擊斃伊朗將軍蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）以來，伊朗一直尋求報復，針對川普及其高層官員的無人機威脅時有所聞。
全球與本土基地進入「查理」警戒
無人機事件發生之際，美國已針對海外外交機構發布全球安全警報。
在本週，紐澤西州紐澤西州麥奎爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合基地（Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst）以及佛羅里達州的麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base）已將武力保護級別提升至「查理」（Charlie）級。這意味著指揮官掌握的情報顯示，攻擊或危險是可能發生的，僅次於已經或預計發生襲擊的Delta級。
麥克迪爾空軍基地與全球外交警報
負責對伊朗軍事行動的美國中央司令部（CENTCOM）所在地麥克迪爾空軍基地，本週兩度封鎖設施。聯邦調查局（FBI）目前正調查一起可疑包裹事件，該事件曾導致基地訪客中心週一（16日）關閉數小時；週三（18日）又發生一起未說明的安全事件，基地一度發布「就地避難」命令數小時。
此外，根據《華盛頓郵報》取得的電報，國務院週二（17日）命令全球所有外交駐點「立即」進行安全評估，理由是「中東局勢持續發展及其潛在的外溢效應」。
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根據《華盛頓郵報》引述3名知情人士說法指出，麥克奈爾堡陸軍基地偵測到多架不明無人機，目前官方尚未確認無人機的來源。
一名政府高級官員表示，由於美國與以色列正在打擊伊朗，全美軍方正密切監控潛在威脅。但在過去10天內的晚上，麥克奈爾堡上空發現了多架無人機，促使當局加強安全措施，並在白宮召開會議討論應對方式。
兩名知情人士透露，官員曾考慮是否將盧比歐與赫格塞斯移往他處，但目前兩人尚未搬遷。他們在基地內的住處早在去年10月已被多家媒體報導。
美國戰爭部發言人帕內爾（Sean Parnell）拒絕就無人機一事發表評論，表示「出於安全考量，國防部無法評論部長的行動，相關報導極不負責任」。國務院則未回應置評請求。
歷史背景與伊朗威脅
報導指出，麥克奈爾堡除了是美國國防大學的所在地外，也是五角大廈一些高級軍事官員的駐地，且近期有越來越多川普政府的官員以安全為由搬進了該軍事基地。儘管麥克奈爾堡地理位置優越，但安全緩衝空間不如其他基地。
自2020年美國擊斃伊朗將軍蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）以來，伊朗一直尋求報復，針對川普及其高層官員的無人機威脅時有所聞。
全球與本土基地進入「查理」警戒
無人機事件發生之際，美國已針對海外外交機構發布全球安全警報。
在本週，紐澤西州紐澤西州麥奎爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合基地（Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst）以及佛羅里達州的麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base）已將武力保護級別提升至「查理」（Charlie）級。這意味著指揮官掌握的情報顯示，攻擊或危險是可能發生的，僅次於已經或預計發生襲擊的Delta級。
麥克迪爾空軍基地與全球外交警報
負責對伊朗軍事行動的美國中央司令部（CENTCOM）所在地麥克迪爾空軍基地，本週兩度封鎖設施。聯邦調查局（FBI）目前正調查一起可疑包裹事件，該事件曾導致基地訪客中心週一（16日）關閉數小時；週三（18日）又發生一起未說明的安全事件，基地一度發布「就地避難」命令數小時。
此外，根據《華盛頓郵報》取得的電報，國務院週二（17日）命令全球所有外交駐點「立即」進行安全評估，理由是「中東局勢持續發展及其潛在的外溢效應」。