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新北市中和區一名71歲的李姓老翁，前（17日）離家後便遲遲未返家。怎料，事隔一天的時間，昨（18日）有民眾在碧潭東岸渡船頭發現一具浮屍，在水面上載浮載沉。經消防人員打撈上岸後，比對確認為李姓老翁，但已成為一具冰冷遺體。警方初步排除外力介入，詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。據了解，李姓老翁和家人同住在新北市中和區，前（17日）下午獨自一人離開家中，直至深夜仍未見蹤影。經家屬晚間向警方報案後，進一步調閱監視器發現，李翁最後的身影出現在新店區碧潭吊橋附近。但警方前往現場協尋，卻未發現李翁的身影。相隔一天的時間，昨（18日）有民眾在碧潭東岸渡船頭發現一具男性浮屍，嚇得報警處理。經警方到場確認身分，卻人為前一天通報失蹤的李翁。而李翁被撈起時已無生命跡象、未送醫。警方於現場拉起帷幕，並通知李翁家屬到場指認。目前已完成採證，後續將報請檢察官相驗以釐清死因。