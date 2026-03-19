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不是礦泉水！遊客出國買「5瓶戰利品」全遭沒收

讓她崩潰直呼「忘記防曬乳不能放手提行李，腦中只覺得是水那種液體不行，沒有聯想到防曬乳也不行」

▲有遊客帶了5瓶防曬用品回國，沒想到卻被機場安檢攔下，最後全數被沒收。（圖／取自Pexels ）

搭機必看！隨身液體限100毫升：超量記得託運

「液體、膠狀及噴霧類物品之容器，不得超過100毫升（100c.c.），並須裝於1個不超過1公升且可重複密封的透明塑膠袋內，所有容器裝於塑膠袋內時須可完全密封。」

▲根據規定，現行隨身行李攜帶規定，液體、膠狀及噴霧類物品之容器，不得超過100毫升（100c.c.），並須裝於1個不超過1公升且可重複密封的透明塑膠袋內，所有容器裝於塑膠袋內時須可完全密封。（圖／民航局官網）

不只防曬乳！部分化妝品、布丁、果醬也有限制

凝固狀、稠狀等含水量高的物品，也都在液體規範內，如果凍、果醬、布丁、優格等皆是，過去就有民眾攜帶日本人氣甜點「焦糖烤布蕾冰淇淋」回國，卻遭攔下全數丟棄