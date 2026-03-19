不少人出國旅遊都會大肆購買戰利品或伴手禮，卻因未遵守行李規定，回國時慘被機場安檢攔下，甚至將其全數丟棄。日前有遊客出國買了5瓶防曬用品，沒想到在機場檢查時被攔下，5瓶全數被沒收，讓遊客心痛不已。根據民航局表示，各類液體物品不可超過100毫升，並須裝於一個可密封透明塑膠袋內，所有容器裝於塑膠袋內才能以手提行李方式帶上飛機，提醒民眾千萬別忘記了。
不是礦泉水！遊客出國買「5瓶戰利品」全遭沒收
有網友近日在Threads無奈發文，表示出國時幫媽媽買了5瓶防曬乳，沒想到經過機場安檢時突然被攔下，5瓶直接被沒收帶走，讓她崩潰直呼「忘記防曬乳不能放手提行李，腦中只覺得是水那種液體不行，沒有聯想到防曬乳也不行」，還得意認為收行李很有效率，最終只好看著防曬乳被帶走，讓她心情跌路谷底。
貼文曝光後，不少遊客坦言也有相同慘痛經驗，表示「我老公，玻璃瓶裝的果醬，怕託運摔破，天真地帶上飛機，結果是眼睜睜看果醬被丟入桶內」、「我是帶水晶球被丟棄，當初傻傻的以為是會流出來的液體才不能」、「連布丁那種果凍類的也是歸類在液體」。
搭機必看！隨身液體限100毫升：超量記得託運
桃園國際機場官網提到，現行隨身行李攜帶規定：「液體、膠狀及噴霧類物品之容器，不得超過100毫升（100c.c.），並須裝於1個不超過1公升且可重複密封的透明塑膠袋內，所有容器裝於塑膠袋內時須可完全密封。」也就是說，各類液體物品若超過100毫升，將不能以手提行李方式帶上飛機，只能改用託運方式帶回國；倘若少於100毫升是可以攜帶上飛機，但前提是所有容器需要裝進透明塑膠夾鏈袋內。
倘若旅客需要攜帶旅行中所必要但未符合前述限量規定之嬰兒（未滿3歲或持有INF票種）奶品／食品、藥物、糖尿病或其他醫療所需之液體、膠狀及噴霧類物品，應持有相關醫療證明。
不只防曬乳！部分化妝品、布丁、果醬也有限制
值得一提的是，不只是防曬乳、括礦泉水、飲料、香水、漱口水、隱形眼鏡清潔液、化妝水、乳液、面膜、牙膏、洗面乳、髮膠等，甚至事膠狀或液狀類之口紅、唇蜜、粉底液、睫毛膏等化妝品，也都在規定範圍內。
另外少數人不知的是，其實就連凝固狀、稠狀等含水量高的物品，也都在液體規範內，如果凍、果醬、布丁、優格等皆是，過去就有民眾攜帶日本人氣甜點「焦糖烤布蕾冰淇淋」回國，卻遭攔下全數丟棄，讓遊客心痛不已。
資料來源：桃園機場、民航局
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有網友近日在Threads無奈發文，表示出國時幫媽媽買了5瓶防曬乳，沒想到經過機場安檢時突然被攔下，5瓶直接被沒收帶走，讓她崩潰直呼「忘記防曬乳不能放手提行李，腦中只覺得是水那種液體不行，沒有聯想到防曬乳也不行」，還得意認為收行李很有效率，最終只好看著防曬乳被帶走，讓她心情跌路谷底。
搭機必看！隨身液體限100毫升：超量記得託運
桃園國際機場官網提到，現行隨身行李攜帶規定：「液體、膠狀及噴霧類物品之容器，不得超過100毫升（100c.c.），並須裝於1個不超過1公升且可重複密封的透明塑膠袋內，所有容器裝於塑膠袋內時須可完全密封。」也就是說，各類液體物品若超過100毫升，將不能以手提行李方式帶上飛機，只能改用託運方式帶回國；倘若少於100毫升是可以攜帶上飛機，但前提是所有容器需要裝進透明塑膠夾鏈袋內。
倘若旅客需要攜帶旅行中所必要但未符合前述限量規定之嬰兒（未滿3歲或持有INF票種）奶品／食品、藥物、糖尿病或其他醫療所需之液體、膠狀及噴霧類物品，應持有相關醫療證明。
值得一提的是，不只是防曬乳、括礦泉水、飲料、香水、漱口水、隱形眼鏡清潔液、化妝水、乳液、面膜、牙膏、洗面乳、髮膠等，甚至事膠狀或液狀類之口紅、唇蜜、粉底液、睫毛膏等化妝品，也都在規定範圍內。
另外少數人不知的是，其實就連凝固狀、稠狀等含水量高的物品，也都在液體規範內，如果凍、果醬、布丁、優格等皆是，過去就有民眾攜帶日本人氣甜點「焦糖烤布蕾冰淇淋」回國，卻遭攔下全數丟棄，讓遊客心痛不已。