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小S回歸《小姐不熙娣》蔡康永揭金鐘獎幕後曲折

小S為了S媽回歸 鬆口原因：想激勵她

▲小S（左）消失一年聊傷，《小姐不熙娣》回歸特輯預計於4月份播出。（圖／東森綜合台提供）

小S（徐熙娣）痛失大S後，向節目《小姐不熙娣》告假，時隔一年今（19）日錄影現場迎來核彈級嘉賓蔡康永，特別以「重磅來賓」身分現身，陪著摯友正式宣告回歸。而去年小S出席金鐘獎，她吐露內幕是為了想要激勵陷入低潮的S媽，「如果我能站出來，或許能激勵她也想跟著振作」。小S繼信義區快閃、台北101突擊賈永婕掀起熱潮後回到攝影棚，並迎來特別嘉賓蔡康永現身。兩人上次同台是金鐘獎，蔡康永揭露一段幕後曲折，透露當時主辦單位找上他，便是因為得知小S考慮出席。小S坦言，當時除了心繫辛苦的工作人員與搭檔派翠克，更重要的原因是想激勵陷入低潮的S媽，她說：「那時我媽完全困在黑暗中，我想如果我能站出來，或許能激勵她也想跟著振作。」語氣一轉，蔡康永不改幽默本色，調侃以他對摯友的了解，當天小S最擔心的應該是「穿什麼」。面對小S否認，他繼續說「其實小S最在意的是『身材』」，讓對方爆笑承認，不過蔡康永直言當時在金鐘後台見到小S，真心覺得她「美得動人」，展現兩人相愛相殺的深厚情誼。究竟這對經典「康熙搭檔」暌違已久再度同台會擦出什麼火花？《小姐不熙娣》回歸特輯預計於4月份播出，請鎖定每週一至週五晚間10點，東森綜合32頻道，見證天后華麗歸來。