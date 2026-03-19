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▲「小崔」崔博翔供稱，另外2名主嫌原本是他的員工，因為發現他們私下哄抬價格，在今年年初趕出公司。（圖／記者劉松霖攝）

▲檢警3月17日首度出擊，拘提6名嫌犯、查扣3輛拖吊車。（圖／台北市刑大提供）

▲檢警掌握，拖吊蟑螂集團由3家公司「騰至」、「東海」、「小崔」組成，其中「小崔拖吊」負責人就是崔博翔。（圖／記者劉松霖攝）

▲日前新莊有一名車主拖吊距離不到4公里，卻被開出4.5萬元的費用。（圖／警方提供）

▲「小崔拖吊」負責人崔博翔移送北檢時，媒體問他前往泰國是否計畫在當地從事拖吊業，他並未回答。（圖／記者劉松霖攝）

肆虐台北市、新北市等地的「拖吊蟑螂」集團，檢警發動第一波行動逮捕6人後，仍有1名落網之魚「小崔」，警方昨天（18日）晚間獲報他將從泰國返台入境，前往機場抓人，並於今天下午移送台北地檢署複訊，媒體問他會自覺無辜嗎？逃到泰國是打算在泰國從事拖吊業嗎？是不是把刑責推給其他2人？他並未回答，但即使戴著口罩都可看出他對於涉案移送顯得頗為自在，甚至帶著笑意。警方掌握，「拖吊蟑螂」集團由3家公司「騰至」、「東海」、「小崔」組成，「小崔」負責人崔博翔接受初訊時切割同案被告蔡姓男子、許姓男子，聲稱這2人原本是他的員工卻偷偷在外哄抬價格，他們今年年初被趕出公司後自立門戶。台北市警局刑事警察大隊在去年（2025）年底接獲情資，雙北及桃園地區出現以蔡姓主嫌為首的「拖吊流氓」犯罪集團，利用拖吊車輛、車主急需處理故障車的機會，以詐欺、恐嚇取財的方式迫使被害人繳交高額費用。警方追查，此集團犯罪模式極具組織性、計畫性，先購買網路搜尋平台關鍵字廣告，大量投放「專業道路救援」資訊，使故障車的車主優先搜尋到集團架設的網站，當拖吊車到場後，就以詐騙話術或急迫情境騙車主誤信合約，等車輛上架拖到其他地方時，再以各種加價服務理由報出與市場行情顯不相當的「天價作業費」。如果車主質疑拖吊費用或拒付，嫌犯便以公司網站已報價或已簽約為由，恐嚇車主如果不當場付清現金，就會行使「民事留置權」扣留車輛鑰匙或拒絕下架車輛，被害人常因出於無奈或心生畏懼，被迫支付高額拖吊費用。「拖吊蟑螂」集團事後將公司網站下架、換址，讓被害人無法舉證，並脅迫被害人不得再提出民、刑事告訴。警方目前已受理被害車主超過20人，犯罪集團不法獲利近百萬元。台北市刑大報請臺北地檢署指揮偵辦，3月17日兵分多路搜索拘提蔡姓主嫌等6人，並扣押3輛拖吊車、被害人契約書、和解書、拖吊發票、手機、1把空氣槍及現金5萬多元等證物，全案依詐欺、恐嚇取財及組織犯罪移送北檢偵辦，警方後續擴大清查其他受害車主。