2026年「世界幸福報告」今（19）日出爐，北歐國家成大贏家，芬蘭連續9年蟬聯冠軍，冰島、丹麥位居第2、3名，瑞典、挪威也在前6名內。台灣今年排名第26名。報告指出，重度使用社群媒體與年輕人幸福感下滑有明顯關聯。
《美聯社》報導，這份報告由牛津大學福祉研究中心（Wellbeing Research Centre）發布，與蓋洛普（Gallup）及聯合國永續發展解決方案網絡（U.N. Sustainable Development Solutions Network）合作進行。約10萬名來自140個國家與地區的受訪者，被要求為自己的生活打分數，在多數國家，每年大約有1000人透過電話或面對面方式受訪。
今年仍是北歐國家領先，芬蘭連續第9年蟬聯冠軍，冰島第2、丹麥第3，瑞典第5、挪威第6，皆位列前10名。
報告指出，芬蘭與其他北歐國家能穩定排名居首，與財富、財富公平分配、保護民眾免受經濟衰退風險的福利國家制度以及健康的平均餘命等因素綜合相關。
哥斯大黎加從2023年的第23名一路攀升，今年位居第4名。
牛津大學經濟學教授、福祉研究中心主任兼「世界幸福報告」共同編輯德內夫（Jan-Emmanuel De Neve）分析，這是因為他們的社交生活品質以及目前享有的穩定性，廣義的拉丁美洲擁有強大的家庭聯繫、社交聯繫以及社會學家所稱的高水平社會資本，這比其他地區更為顯著。
台灣去年名次為27，今年以6.714分名列全球第26，在東亞地區居冠。亞洲國家中，以色列第8、阿聯第21、沙烏地阿拉伯第22。新加坡第36、越南第45、日本第61、中國第65、南韓第67、香港第90；泰國第52、菲律賓第56、馬來西亞第71。
與往年相同，主要衝突地區或其周邊國家仍排名墊底。阿富汗再次被列為最不幸福國家，其後是非洲的獅子山與馬拉威。
報告也分析，2026是連續第2年沒有英語系國家進入前10名。美國排名第23、加拿大第25、英國第29。在北美與西歐，年輕人的幸福感已明顯不如15年前；過去10年，美國、加拿大、澳洲與紐西蘭25歲以下年輕人的生活評價明顯下滑，長時間使用社群媒體被視為重要原因之一。
尤其對少女的負面影響更令人擔憂，15歲學生若每天使用社群媒體超過7小時，幸福感顯著低於每天使用不到1小時者。
不過，在中東與南美洲，社群媒體使用與福祉之間的聯繫較為正向，儘管大量使用，青少年福祉並未下降。研究人員認為這是由於各洲間存在多種差異因素，但結論仍指出，社群媒體的大量使用是部分國家青少年福祉下降的重要原因。
最成問題的是那些具備演算法推送、網紅特色且以視覺媒材為主的平台，因為它們會鼓勵社交比較。而主要功能為促進溝通的平台使用者，其表現則較佳。
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今年仍是北歐國家領先，芬蘭連續第9年蟬聯冠軍，冰島第2、丹麥第3，瑞典第5、挪威第6，皆位列前10名。
報告指出，芬蘭與其他北歐國家能穩定排名居首，與財富、財富公平分配、保護民眾免受經濟衰退風險的福利國家制度以及健康的平均餘命等因素綜合相關。
哥斯大黎加從2023年的第23名一路攀升，今年位居第4名。
牛津大學經濟學教授、福祉研究中心主任兼「世界幸福報告」共同編輯德內夫（Jan-Emmanuel De Neve）分析，這是因為他們的社交生活品質以及目前享有的穩定性，廣義的拉丁美洲擁有強大的家庭聯繫、社交聯繫以及社會學家所稱的高水平社會資本，這比其他地區更為顯著。
台灣去年名次為27，今年以6.714分名列全球第26，在東亞地區居冠。亞洲國家中，以色列第8、阿聯第21、沙烏地阿拉伯第22。新加坡第36、越南第45、日本第61、中國第65、南韓第67、香港第90；泰國第52、菲律賓第56、馬來西亞第71。
與往年相同，主要衝突地區或其周邊國家仍排名墊底。阿富汗再次被列為最不幸福國家，其後是非洲的獅子山與馬拉威。
報告也分析，2026是連續第2年沒有英語系國家進入前10名。美國排名第23、加拿大第25、英國第29。在北美與西歐，年輕人的幸福感已明顯不如15年前；過去10年，美國、加拿大、澳洲與紐西蘭25歲以下年輕人的生活評價明顯下滑，長時間使用社群媒體被視為重要原因之一。
尤其對少女的負面影響更令人擔憂，15歲學生若每天使用社群媒體超過7小時，幸福感顯著低於每天使用不到1小時者。
不過，在中東與南美洲，社群媒體使用與福祉之間的聯繫較為正向，儘管大量使用，青少年福祉並未下降。研究人員認為這是由於各洲間存在多種差異因素，但結論仍指出，社群媒體的大量使用是部分國家青少年福祉下降的重要原因。
最成問題的是那些具備演算法推送、網紅特色且以視覺媒材為主的平台，因為它們會鼓勵社交比較。而主要功能為促進溝通的平台使用者，其表現則較佳。