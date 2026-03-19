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立法院2024年審查《立法院職權行使法》、《公職人員選舉罷免法》期間，朝野立委多次爆發肢體衝突，事後紛紛互告傷害罪，台北地檢署上月12日偵結，起訴10名藍綠立委，包括藍委謝龍介、民進黨團總召柯建銘等人，原本國民黨立委獲不起訴，不過高檢署今（19）日撤銷原處分，徐巧芯恐會面臨官司，對此徐巧芯說不擔心。檢方上月起訴10人，包括國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，及民進黨立委柯建銘、林楚茵、林淑芬共10人；國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲，徐巧芯不起訴。民進黨立委陳亭妃針對徐巧芯提出的過失傷害等指控不服結果，聲請再議。高檢署重新檢視後認為原處分仍有疑義，決定撤銷不起訴，發回北檢續查，意味著徐巧芯相關刑責尚未定案，仍有進一步偵辦空間。徐巧芯說，她提出了至少三個角度的畫面，證明並沒傷害陳亭妃，「證據明確，因此才不起訴。對本案有信心，完全不擔心調查。」