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隨著美國聯準會（Fed）利率決策按兵不動，台灣中央銀行今（19）日下午也召開今（2026）年首季理監事會議，會後宣布政策利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%，也連續8季利率不動。不過，房市管制鬆綁，全國自然人第2戶購屋貸款成數上限，由5成調升為6成，並自明日起實施。央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年國內通膨展望仍屬溫和，以及預期國內經濟穩健成長；為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及中東戰事與美國經貿政策對國內物價與經濟可能之影響，央行理事會認為這次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展，因此，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。央行也強調，將密切關注地緣政治風險、美國經貿政策衝擊、主要經濟體貨幣政策調整步調、AI產業鏈發展，以及極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展的法定職責。在選擇性信用管制措施部分，央行表示，考量央行選擇性信用管制成效逐漸顯現，且金融機構已持續強化不動產授信風險控管，房市投機炒作減少，並為回應民眾陳情申辦自然人第2戶貸款係供家人或自己購屋自住之需求，爰適度調整全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限，由5成調升為6成，並修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年3月20日起實施。不過，央行仍強調，未來銀行仍須按月向央行報送不動產貸款相關資料，央行並加強辦理專案金檢，以檢視各銀行遵循本行規定及內部控管不動產貸款總量情形；同時密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，滾動檢討信用管制措施之執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。