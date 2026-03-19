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總統府今（19）日召開「全社會防衛韌性委員會」會議，總統賴清德表示，中共對台灣的軍事野心，不僅從未放棄，只有持續加劇，台灣必須以實力維護和平，呼籲立法院盡快審議通過國防特別條例，「政黨之間可以競爭，但攸關國安、主權與基本生存的國防，應該要攜手團結、一致對外，期許朝野放下成見，攜手合作」。賴清德在致詞時表示，台灣有能力，也有意願，透過跟各國加深交流合作，為區域的和平與繁榮，做出更多貢獻，而在這個月，是台灣總統直接民選30週年，這提醒大家，台灣的民主相當年輕，以及台灣如何在最艱難的挑戰中，建立了一個舉世肯定的民主政體。賴清德提到，在1996年，當台灣人民即將完成民主轉型的關鍵一哩路，用手中選票直接選出總統，中共卻用大規模軍演，試射飛彈，武力恫嚇不過，台灣人民沒有退卻，反而用超過七成六的投票率，完成民主轉型的重要里程碑。「30年來，台灣越來越進步，民主越來越強韌，我們也成為世界不可或缺的關鍵夥伴！」賴清德提到，不變的是，中共對台灣的軍事野心，不僅從未放棄，只有持續加劇，台灣必須以實力維護和平，以韌性打造實力，來捍衛現狀及區域秩序不被破壞。賴清德指出，為了強化國防力量，政府已經規劃投入1.25兆元、分8年執行的國防特別預算，將用於打造「台灣之盾」、導入人工智慧提升應變能力、以及發展國防自主產業，不僅守護國家安全，也能夠帶動產業升級，這筆預算，除了獲得超過六成跨黨派國人的支持，更獲得國際的高度肯定；他呼籲，這項迫在眉睫的工作，需要立法院盡快審議通過國防特別條例，才能夠落實。賴清德重申，有主權才有國家，有實力才有和平，這些任務的達成，需要朝野不分黨派才能夠實踐，政黨之間可以競爭，但攸關國安、主權與基本生存的國防，應該要攜手團結、一致對外，期許朝野放下成見，攜手合作，才能夠為社會和人民謀取最大的福利，也才能夠為國家的發展，邁出前進的一步。賴清德也說，中共的軍事準備，是為了實現威權擴張的野心，政府的準備，是為了捍衛和平現狀與我們的生存永續，政府全力推動「全社會防衛韌性」的目的，就是要凝聚全民力量，讓台灣能以和平為核心價值，以民主為共同信念，以自由為生活方式，展現堅定不移的決心，加速強化社會各方面的準備工程。