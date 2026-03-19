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以色列18日攻擊伊朗最大的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，使得伊朗再度對海灣地區國家展開大規模報復，繼卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國的能源設施遭無人機攻擊後，科威特也成為新攻擊目標。能源危機再度浮現，導致布蘭特原油價格飆升至每桶 114 美元。根據美聯社報導，科威特方面週四表示，無人機襲擊導致該國一家煉油廠發生火災。科威特國家通訊社（KUNA）引述科威特石油公司聲明，無人機襲擊引發了米納艾哈邁迪煉油廠（Mina al-Ahmadi refinery）的火災，但沒有造成人員傷亡。該煉油廠是中東最大的煉油廠之一，石油日產能為73萬桶。不僅如此，伊朗隨後又用其他架次無人機襲擊了科威特另一座煉油廠，同樣發生起火事故。伊朗在週三襲擊了卡達卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）的液化天然氣（LNG）儲備區，這一座重要的天然氣設施可供應全球五分之一的天然氣，導致全球石油和天然氣價格飆升。這些攻擊事件引發了人們的擔憂，荷姆茲海峽關閉，導致油輪通行受阻，引發全球能源危機可能會比預想的持續時間更長、範圍更廣，並對石油和天然氣生產造成持久損害。國際基準布蘭特原油價格一度上漲至接近每桶 114 美元，而戰爭前夕的價格還不到每桶 73 美元。作爲歐洲關鍵能源基準的荷蘭TTF上漲24%。