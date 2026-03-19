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高雄中學在114學年度全國學生音樂比賽中再創佳績，共計奪得 6項特優與2項優等。除了音樂班（A組）展現專業水準外，普通班學生的表現同樣令人驚艷。在專屬於音樂班的A組賽事中，雄中展現了近乎宰制的高水準表現。木管五重奏A組、鋼琴三重奏A組、以及鋼琴五重奏A組，皆以精湛的技巧與深刻的情感詮釋，榮獲「特優」殊榮。此外，今年雄中在「普特融合」的推動上取得豐碩果實。此次獲得特優的口琴四重奏、管樂合奏，以及獲得優等的打擊重奏，皆是由音樂資優班學生與普通班學生共同組隊參賽。這種打破班級與組別限制的合作模式，正是雄中近年來推廣的「音樂共好」理念，音樂班學生以專業素養作為核心，在排練中扮演楷模與引導者，提升整體演奏細膩度。普通班學生則帶入高度的熱忱與跨領域的思維，雙方在音符中互相磨合、學習，落實「共好」的社會責任感。除了器樂表現外，雄中傳統強項 男聲合唱 亦不負眾望，以雄渾且細膩的層次感奪得「特優」。而 弦樂四重奏A組與打擊重奏也雙雙獲得「優等」肯定。高雄中學表示，音樂比賽的價值不只是獎牌的爭奪，更是在排練過程中培養出的團隊默契與包容力。未來，學校將持續支持各類藝術活動，讓每一位雄中學生都能在課業與興趣之間找到平衡，用音樂點亮生命色彩。