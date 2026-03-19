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台灣行動支付龍頭LINE Pay今（19）日召開法說會，會上同時公布今年將發現金與股票股利，將發現金股利1.5元及股票股利每股0.5元。然而，LINE Pay今日股價收盤跌至上市以來新低，市場相當關心LINE Pay股價是否被低估，公司是否考慮買回庫藏股自救？對此，董事長丁雄注表示，是可以考慮的方案，但通過發放股票、股利的決定，反而更能改善股票流動性。法人十分關心LINE Pay股價被低估，公司是否有考慮買回庫藏股來提升自家股價？對此，丁雄注認為，買回庫藏股也是為了提升股東權益，是公司可以考慮和選擇的一個方案，但公司同時也在討論其他可以提升股東權益的方法。因此，丁雄注強調，除了買回庫藏股以外，公司也是積極考慮其他方案，LINE Pay也觀察到，現在LINE Pay的股票流動性比較低，在這樣的情況下，如果公司選擇買回庫藏股，「那我們的流動性就會變更低。」他說，買回庫藏股是否對於提高股東權益有好的影響，亦或是會帶來負面應想，都是未知數，因此，比起採用不確定性比較高的方法，LINE Pay選擇更直觀、更明確的手法，也就是這次3月的定期董事上通過發放股票股利的決定。丁雄注指出，這次除了發放現金股利之外，也同步進行股票股利的發放，希望以此發行新股來改善、來增加市場上流動的股票性、流動數字，活絡交易，「我們覺得這是一個比較直觀且明確的、可以改善流動性的方法。」丁雄注也提到，LINE Pay還是一間正在成長中的公司，未來也仍然有許多項目要投資，一些費用也會持續產生，有鑑於此，公司也需要保留一定的現金。但他強調，未來LINE Pay會透過持續投資，讓公司持續穩定成長，在獲利提高的情況下，也願意發放更多的現金股利，回饋股東。他表示，透過一步步、階段性的方式，來逐步提高公司股價，以及公司正面影響，同時也會努力以更多措施提升股東權益。