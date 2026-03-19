日本千葉縣市川市動植物園的小猴子「Panchi君」（パ ンチくん），因為把娃娃當媽媽整天抱著，令人心疼的模樣在網路上爆紅。近來有網友拍到，Panchi在融入猴群後，最近和新朋友互動相當親密，甚至會親親，「Panchi交女友」的話題也引發熱議。
市川市動植物園的日本獼猴Panchi君，因出生時被生母遺棄，從小被人工飼養長大，而他一直抱著一隻IKEA的紅毛猩猩娃娃，努力生活的模樣吸引廣大網友心疼關注。
而隨時間過去，Panchi君已經逐漸融入猴群生活，與其他猴子互動的畫面也讓網友放心不少。不過直到近期，Panchi君還是相當有人氣，有日媒直擊，儘管是平日，還是有許多遊客在猴子區外面尋找Panchi君的身影，當牠帶著娃娃走出來時，遊客也爆出歡呼，現場氣氛宛如演唱會，而Panchi君在猴山上自由奔跑，與其他猴子互動
而在最近，X、Tiktok等社群平台上，有許多網友拍到Panchi君不只已經融入猴群，還疑似交到女朋友，經常與一隻母獼猴依偎在一起，還會互相追逐、玩耍，甚至被拍到兩猴親吻、擁抱的可愛畫面。
許多網友也笑說：「我為小Punchi感到驕傲，牠值得擁有一個女朋友」、「連Punchi都交到女友了，你還單身」、「一隻被排擠的小猴子都比我早交到女友」、「女友的毛色和牠之前一直帶著的玩偶媽媽一樣」。
另有網友指出，與Punchi親密互動的母猴是五歲的Moe-chan，不過因為日本獼猴通常在3到4歲才性成熟，Moe-chan不太會把7個月大的Punchi當成戀愛對像，比較像是友好的姐弟關係。
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而隨時間過去，Panchi君已經逐漸融入猴群生活，與其他猴子互動的畫面也讓網友放心不少。不過直到近期，Panchi君還是相當有人氣，有日媒直擊，儘管是平日，還是有許多遊客在猴子區外面尋找Panchi君的身影，當牠帶著娃娃走出來時，遊客也爆出歡呼，現場氣氛宛如演唱會，而Panchi君在猴山上自由奔跑，與其他猴子互動
而在最近，X、Tiktok等社群平台上，有許多網友拍到Panchi君不只已經融入猴群，還疑似交到女朋友，經常與一隻母獼猴依偎在一起，還會互相追逐、玩耍，甚至被拍到兩猴親吻、擁抱的可愛畫面。
許多網友也笑說：「我為小Punchi感到驕傲，牠值得擁有一個女朋友」、「連Punchi都交到女友了，你還單身」、「一隻被排擠的小猴子都比我早交到女友」、「女友的毛色和牠之前一直帶著的玩偶媽媽一樣」。
另有網友指出，與Punchi親密互動的母猴是五歲的Moe-chan，不過因為日本獼猴通常在3到4歲才性成熟，Moe-chan不太會把7個月大的Punchi當成戀愛對像，比較像是友好的姐弟關係。