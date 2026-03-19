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前總統陳水扁近期活躍在社群平台，由於回覆網友的次數頻繁，且語氣幽默，進而引發熱議，不少人好奇帳號背後是不是有小編代操，甚至懷疑真實性。對此，陳水扁特別拍攝影片親自解答，大方解開網友對帳號經營的疑惑。影片中，陳水扁大方秀出手機大頭貼，直言帳號「如假包換」就是本人，他說自己沒有助理也沒有秘書，社群平台所有的發文與留言回覆全都是自己「DIY」，每一則互動都是他親自閱讀後留言，絕對不假手於他人。要求他呼籲大家按讚追蹤，陳水扁展現佛系態度，幽默笑稱「如果不幫我按讚，要按錯我也沒辦法。」影片一出掀起討論，陳水扁更在留言區跟網友頻繁互動，有人羨慕他頭髮烏黑茂密，他自嘲是「長期被抹黑的吧」；被問到保外就醫能否玩社群，他直接點名法務部前部長羅瑩雪曾說可以；甚至有網友分享當年生日剛好遇上三一九槍擊案，導致沒大餐吃，他除了祝福對方生日快樂，還反問「你的生日差點是阿扁的忌日？」甚至有網友關心他招牌的手抖情況是否好轉，陳水扁依然不改幽默本色，回覆「北榮說一秒鐘抖6.6次」。