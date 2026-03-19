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美國與以色列聯手襲擊伊朗，伊朗隨後展開大規模報復反擊，周遭海灣國家都被捲入戰火，而其中，阿拉伯聯合大公國更是承擔了伊朗最多的飛彈與無人機攻擊，伊朗朝阿聯發射的飛彈與無人機遠比朝以色列發射的還多，不僅如此，伊朗駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）甚至致函聯合國，要求阿聯賠償伊朗「物質損失與精神損害」，理由是阿聯將其領土提供給美國作為襲擊伊朗的據點。根據《半島電視台》報導，伊朗當地媒體指出，伊朗駐聯合國代表伊拉瓦尼已正式致函聯合國秘書長，要求阿聯就參與美國對伊朗的襲擊進行賠償。伊拉瓦尼表示，阿聯將其領土提供給美國進行對伊朗的襲擊，此舉已構成「引發國家責任的國際不法行為」。伊拉瓦尼強調，阿聯依國際法負有賠償責任，包括賠償其造成的所有物質與精神損失。自這波中東戰爭爆發以來，伊朗對周遭海灣國家持續發動報復性攻擊，其中阿聯承受了最主要的打擊。截至本週二，伊朗累計約對周遭海灣國家發射了3000枚飛彈或無人機，其中1672架無人機和329枚飛彈都是朝阿聯而去，一個人扛下了德黑蘭當局3分之2的怒火。阿聯首都杜拜原本被視為富豪天堂，以旅遊業和金融業聞名，如今空襲警報不斷，夜空不時因來襲攻擊和防禦攔截飛彈的爆炸而亮如白晝，對當地的經濟生活造成莫大干擾，杜拜過去中東金融中心的光環日益失色。