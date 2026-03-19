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義守大學醫學院透過橫跨歐亞的實習計畫，重新勾勒新世代醫療人才培育的嶄新樣貌。在教育部「學海築夢」計畫支持下，義守大學醫學系林冠群老師帶領物理治療學系五名優秀學生，前往擁有四百年歷史的德國杜塞道夫大學醫學院暨附設醫學中心（UKD），展開為期一個月的跨領域實習。此行不僅突破傳統醫學教育的框架，更引領學生從百年諾貝爾獎手稿的學術脈絡、安寧病房的人文關懷、創傷醫學部的臨床實務，一路延伸至街頭的跨文化訪談，逐步淬鍊兼具專業能力與宏觀社會視野的全人醫療素養。「從諾貝爾獎手稿到AI時代醫療倫理」，有別於傳統實習多半直接進入臨床病房，此次實習團隊的首站，特別安排至深具學術底蘊的「醫學史、哲學與倫理研究所」。「沒有消毒水味的兒童復健部與充滿色彩的安寧病房」，進入臨床分科實習階段，小兒物理治療部門的觀察與體驗，讓學生團隊深刻感受到德國醫療體系將「嚴謹」與「溫柔」融為一體的專業境界。更令團隊同學深受觸動的，是踏入安寧緩和病房時所帶來的深刻震撼。華心珉同學說，踏入安寧病房映入眼簾的並非冰冷的醫療儀器，而是色彩繽紛、由病患與藝術治療師共同創作的畫作。這樣的環境，讓病患得以保有「如常生活」的節奏，甚至設有專屬花園。「走出巨塔的社會實踐：永續生活體察與街頭議題訪問」，這場實習的足跡，並未侷限於醫院的高牆之內。行動力十足的義大學子，將醫療社會學的理論轉化為具體實踐，走入杜塞道夫市區進行街頭訪談，以影像紀錄當地民眾對環境永續的日常實踐。「科學探求真理，人文彰顯價值。」林冠群老師以此點出此計畫的核心精神。這不僅是一段跨越半個地球的專業學習歷程，更是一場關於生命、社會與價值的深度體察與實踐。義守大學醫學院透過前瞻性的國際交流模式，突破學科界線，致力培育兼具紮實臨床能力與宏觀人文視野的醫療人才。期盼這群歷經德國醫療實務與社會文化洗禮的義守學子，未來能將這份「有邊界感的溫度」與「對勞動者身體的尊重」帶回臺灣。