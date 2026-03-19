明（20）日是農曆二月初二「龍抬頭」，不少民眾會依習俗拜土地公、求財補運，不過外出時要留意天氣變化，根據中央氣象署預報，受到鋒面及東北季風影響，明後兩天（20日、21日）北部及東北部天氣濕涼，低溫約在16度左右；中南部地區雖不受降雨影響，但白天高溫可達28至29度，日夜溫差將近10度，早出晚歸的務必多帶一件衣服。
中央氣象署指出，20日至21日受東北季風影響，鋒面位於台灣東北部海面，桃園以北、東半部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。特別是在20日晚間至21日清晨，東北部及東部山區需留意有局部大雨發生的機率。氣溫方面，明日中部以北、宜花及澎湖低溫約16至19度，南部及東南部約19至20度；白天高溫部分，北部及東北部約22至24度，花東地區約25至26度，中南部則仍有28至29度的高溫。
鄭明典：東北季風增強、前緣抵達北台灣
氣象專家鄭明典指出，雖然東北季風增強且前緣已抵達北台灣，伴隨微弱鋒面雲系發展，但因台灣上空目前為850百帕之上，仍有高壓下沉的逆溫穩定層，抑制了對流發展，因此降雨主要集中在迎風面，雨勢及雨區都不特別大，中南部降雨趨勢不明顯。天氣風險公司吳聖宇也表示，這波冷空氣偏弱、鋒面結構較鬆散，苗栗到大台北一帶的雨勢較局部，但外出仍建議攜帶雨具以免措手不及。
吳聖宇提醒，除了南北之間的溫度差異較為明顯外，中南部地區的日夜溫差也相當大。夜晚至清晨在中北部、東北部空曠地區，低溫更有可能降到14度上下，南部及花東空曠地區低溫則可能降至16度上下，早晚仍頗有涼意。
週日起東北季風減弱，氣溫回升留意晨霧
濕涼的天氣不會持續太久，預估22日，隨著底層東北季風減弱、地面鋒面逐漸北退回到東海至黃海一帶，大氣狀態將趨於穩定，北部及東半部天氣好轉、氣溫回升。屆時西半部地區將轉為多雲到晴的天氣為主，北部白天高溫可回升至25至26度，中南部更有機會上看27至30度。
資料來源：中央氣象署
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鄭明典：東北季風增強、前緣抵達北台灣
氣象專家鄭明典指出，雖然東北季風增強且前緣已抵達北台灣，伴隨微弱鋒面雲系發展，但因台灣上空目前為850百帕之上，仍有高壓下沉的逆溫穩定層，抑制了對流發展，因此降雨主要集中在迎風面，雨勢及雨區都不特別大，中南部降雨趨勢不明顯。天氣風險公司吳聖宇也表示，這波冷空氣偏弱、鋒面結構較鬆散，苗栗到大台北一帶的雨勢較局部，但外出仍建議攜帶雨具以免措手不及。
吳聖宇提醒，除了南北之間的溫度差異較為明顯外，中南部地區的日夜溫差也相當大。夜晚至清晨在中北部、東北部空曠地區，低溫更有可能降到14度上下，南部及花東空曠地區低溫則可能降至16度上下，早晚仍頗有涼意。
週日起東北季風減弱，氣溫回升留意晨霧
濕涼的天氣不會持續太久，預估22日，隨著底層東北季風減弱、地面鋒面逐漸北退回到東海至黃海一帶，大氣狀態將趨於穩定，北部及東半部天氣好轉、氣溫回升。屆時西半部地區將轉為多雲到晴的天氣為主，北部白天高溫可回升至25至26度，中南部更有機會上看27至30度。
資料來源：中央氣象署