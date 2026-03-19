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▲演練時程。（圖／總統府提供）

總統府今（19）日召開「全社會防衛韌性委員會」會議，國安會副祕林飛帆於會中報告，此次城鎮韌性演習有4大重點，同時並公布演習時程，漢光演習電腦兵推從4月10日至24日，8月5日至14日則是實兵操演，城鎮韌性演習則從4月一路到8月，4月會搭配漢光電腦兵推，進行中央聯合應變中心（CJEOC）開設演練；此外，演習天數從一天擴增成兩天，一天兵推、一天實作操演。總統府下午召開「全社會防衛韌性委員會」，林飛帆並在會中報告「2026年城鎮韌性演習準備概況」。林飛帆說明，「全社會防衛韌性」政策有三大目標，第一，有效整合中央、地方及公、私部門應變量能；第二， 驗證面臨災難或緊急狀況時，民防、災防體系執行保護民眾的能力、維持政府及社會民生核心功能持續運作的能力、必要時支援軍事行動的能力；第三，推動以演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。林飛帆說，今年城鎮韌性共有兩大構想，在兵棋推演上，著重制度化、科學化、無劇本化；在綜合實作面向，則是聞令而動、從零開始、持續訊練。林飛帆提到，此次城鎮韌性演習有4大重點，分別為中央聯合應變中心（CJEOC）開設演練、全民防衛動員演習、關鍵基礎設施（CI）防護、防空演習。在演習時程上，林飛帆表示，漢光演習電腦兵推從4月10日至24日，8月5日至14日則是實兵操演；城鎮韌性演習則從4月一路到8月，4月會搭配漢光電腦兵推，進行中央聯合應變中心（CJEOC）開設演練，而4月至7月有7個縣市執行全民防衛動員演習，與關鍵基礎設施防護演練。林飛帆續指，8月有4個地方縣市搭配漢光實兵操演實施跨區協同演練，以及防空演習。此外，演習天數從一天擴增成兩天，一天兵推、一天實作操演。針對中央聯合應變中心（CJEOC）開設演練，林飛帆提到，配合漢光42號電腦輔助指揮所（CPX）演習進程，驗證全社會防衛韌性5大主軸及軍民整合3大議題。五大主軸包含，民力訓練暨運用、重要民生物資盤整暨配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網路安全；至於3大議題，則是預防性疏散撤離、醫療後撤及擴充醫療，聯合交通運輸指揮。此外，林飛帆也說明，軍民聯合防空演習的時程，南部地區為8月7日上午10時至10時30分、中部地區8月10日13時30分至14時、外(離)島地區8月11日13時30分至14時、東部地區8月12日13時30分至14時、北部地區8月13日13時30分至14時。