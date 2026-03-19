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以色列軍方對伊朗南帕爾斯天然氣田設施進行打擊，伊朗隨即對波斯灣各國能源設施展開無人機襲擊報復，為中東戰火再度添加大量柴火。風險諮詢公司專家警告，這意味著對伊朗的戰爭很可能至少延續到5月，且目前還看不到盡頭。根據美媒Axios報導，以色列對伊朗天然氣田發動史無前例的打擊，報導宣稱此次行動是在川普政府協調並批准下進行。但川普週三晚間在 Truth Social 強調他們並不知情，且掛保證稱以色列部隊不會再次攻擊極其重要且珍貴的南帕爾斯氣田，除非伊朗不明智地決定攻擊「無辜的卡達」。風險情報公司 Verisk Maplecroft 的中東首席分析師索爾特維特（Torbjorn Soltvedt）表示，對於南帕爾斯及相關天然氣設施的攻擊，強化了我們的判斷，這場戰爭極可能延續至5月，且目前看不到明確的降溫出口。他表示，目前最大的擔憂是伊朗可能針對沙烏地東西輸油管線，或紅海出口設施發動攻擊，這些設施與阿拉伯聯合大公國的富查伊拉港，是少數能替代荷姆茲海峽的關鍵出口通道。賓州大學華盛頓分校全球政策計劃主任施奈德曼（Schneiderman）也認同這一評估，並指出油價沒有進一步飆升的原因，在於「美國與以色列的軍事行動已大幅削弱伊朗的能力，特別是彈道飛彈與無人機發射能力」。曾在國務院與國防部任職的施奈德曼指出，伊朗可以輕易移動無人機「見證者」（Shahed）的發射器，讓美國和以色列難以打擊，這對伊朗來說應該不困難。他研判以色列與美國可能需要很長一段時間內，持續嘗試打擊這些個別發射器與庫存；伊朗軍方也可能將部分飛彈部署在卡車上，藉由這種機動發射方式，在作戰上保持靈活。