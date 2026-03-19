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行動支付龍頭LINE Pay今（19）日召開法說會，LINE Pay去年全年交易量突破8680億元，全年營收達78.7億元、年增25%，董事長丁雄注表示，今年目標全年交易量要突破1.01兆元，用戶數挑戰成長至1460萬。並提到今年跨境支付版圖將全面擴張至日本、新加坡與香港，期望帶來更多業務收入。LINE Pay指出，電子支付LINE Pay Money上線後，用戶與交易規模亦快速成長，帶動整體支付生態圈持續擴大。截至去年底，LINE Pay全台用戶數超過1360萬戶，涵蓋超過半數台灣人口，目前共有超過2100萬張銀行卡綁定LINE Pay，全球支付據點超過74萬處，其中台灣支付據點超過66萬處，持續擴大支付生態圈。而去年底LINE Pay與一卡通分家之後，LINE Pay也成立自家電支服務，因此電子支付業務也是市場十分關注的焦點，LINE Pay 表示，LINE Pay Money自去年12月3日上線以來成長快速，截至今年1月底，用戶數已突破298萬戶，1月單月交易量超過48億元，轉帳金額達70億元，儲值金額達97億元，單月轉帳與儲值金額已居全台電子支付業者之冠，顯示LINE Pay在電子支付市場的成長潛力。LINE Pay表示，去年全年稅後淨利為5.07億元，年減21.6%，每股盈餘（EPS）7.46元。公司指出，為強化長期成長動能，今年推動策略性投資，並加大在創新服務研發、電子支付服務開發、IDC建置與營運，以及國內外市場推廣等重點領域的投入，使整體費用率相對提高。丁雄注表示，今年LINE Pay將持續提升交易量、擴大用戶數與支付據點數，推升營業收入成長，目標全年交易量突破1.01兆元，年成長約16%；全台支付據點預期成長12%達74萬處，並帶動用戶數成長至1460萬戶。LINE Pay提到，後續也將擴大合作銀行陣容，與更多銀行完成串接以提升服務便利性，同時優化與升級各項服務功能，積極擴大生活繳費、乘車碼、海外支付等應用場景，滿足用戶多元支付需求。今年一大核心重點，是跨境支付還將從台灣、韓國，擴大至亞太其他地區，LINE Pay資深副總經理陸榮華指出，今年更要將版圖全面擴張至日本、新加坡與香港。目前在韓國市場已經有 8 萬個據點，去年12月底交易量近15億元，接下來也將持續透過遊韓專區提供一站式的整合行程攻略與優惠，以內容驅動更多消費，帶進更多收入成長。至於台灣人出國首選的日本市場，陸榮華表示，正積極與當地業者建立戰略合作夥伴關係，加速布局支付地點，目標為台灣用戶打造跨境無縫的支付體驗。而新加坡與香港，也是今年重點深耕的戰略要地，力求建立區域性的支付生態圈。她強調，對於跨境市場業務，目標不僅在賺取跨境手續費，更是要發揮內容平台與行銷服務的加乘效用。對用戶來說，要實現旅程與支付的完美接軌；對海外店家來說，則是精準導入高價值客群，並透過數位行銷工具賦能其經營效益。「如果用一句話總結LINE Pay的跨境事業的話，應該可以總結為，LINE Pay將以台灣為起點，串聯全球支付與行銷場景，打破國界，定義全球支付行銷生態圈的新標竿。」陸榮華深具信心的說。