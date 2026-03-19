中央銀行（央行）今（19）日舉辦2026年第一季理監事會，宣布利率維持原樣，連8凍，針對房市管制政策進行「微調」，自然人第二戶貸款成數，從原本的5成，放寬到6成，自明（20）日起正式實施。《NOWNEWS》一次整理信義房屋、住商不動產、大家房屋、台灣房屋、中信房屋等房市專家看法，供讀者參考，其中信義房屋不動產企研室曾敬德認為，此次放寬是對房市釋出善意，雖然不至於讓買氣大幅提升，但至少看到慢慢鬆綁的跡象。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也認為是久違的小驚喜。
自然人第2屋房貸成數 微幅調高至6成
央行表示，2024年9月第七波信用管制和銀行自主管理總量以來，炒房氣氛已明顯降溫，不動產貸款占總放款比率從去年6月高點 37.6%，降至本年2月底的36.0%，購置住宅貸款年增率也從11.3%，大幅降至4.5%，可以看出銀行信用資源過度流向不動產的情況已改善，資金正逐步流向無自用住宅民眾及都更危老重建項目。
考量信用管制效果逐漸顯現，加上金融機構已持續強化不動產授信風險控管，房市投機炒作減少，為回應民眾陳情申辦自然人第2戶貸款，供家人或自己購屋自住的需求，調整自然人第2戶購屋貸款成數上限，由5成調升為6成，並修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，3月20日起實施。
台股大漲留隱憂 資金流入房市恐成催化劑
信義房屋不動產企研室曾敬德指出，政策對於房市略為釋出善意，釋出正面訊號，雖然微鬆綁不至於讓買氣大幅提升，但至少一路的緊縮似乎看到慢慢鬆綁的跡象，但現在市場挑戰仍多，包括台股資金暢旺，只要一小部分資金流入房市，都有可能出現新的變化，再加上能源帶來的通膨風險，也可能成為房市的催化劑，一旦管制太早鬆綁，房市可能又有上漲風險，因此央行可能再等等保持耐心，滾動式檢討與調整幫助需要貸款的自用需求，避免資金又錢進房市，之前的努力就可惜了。
第2戶限貸令微調 徐佳馨：久違小驚喜
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，此次理監事會議釋出善意，針對第二戶限貸令微調，為換屋族群解套，堪稱市場久違的小驚喜，算回應市場的殷殷期盼。徐佳馨補充，放寬成數除了是回應民意外，也是擔心不動產流動性受到影響，進而產生系統性風險，雖然只有1成，但對產業信心有相當幫助。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，成數調升有助於大幅減輕換屋族的自備款壓力，預計能帶動部分觀望的剛性買氣回流，讓2025年低迷的房市交易量，在2026年總算迎來久違的甘霖。但央行雖然略微鬆綁，房市整體仍處於空頭盤整期，這段時間依然是對第一線業者的「總體檢」。
房市軟著陸方向不變 新青安走向成關注焦點
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第七波信用管制實施至今將近1年半，國銀的不動產放款集中度已從超過37%，下降到36%左右，顯示政策確實有降低信用資源過度集中於不動產的情況，只是降幅還不算大，所以僅順應民意，針對影響最大的換屋族適度鬆綁，將貸款成數增加1成，但其餘管制政策都維持，也意味央行導引市場溫和軟著陸的方向不變。
張旭嵐指出，央行對換屋族釋出友善訊號，對換屋族而言不無小補，多貸一成減緩急售壓力，房價有機會持穩止跌，下半年議價空間縮小，而中大坪數家庭房型物件將有機會交易增溫。後續市場反而更應關注中東戰事與青安減碼的多空拉扯，由於國際戰事再掀國際通膨疑慮，尤其亞洲能源高度依賴中東，輸入性通膨恐更鮮明，加上近期美金升值、台幣貶值，原先規劃佈局海外的資金，可換回更多台幣，也可望暫時回防國內，投入抗通膨屬性的投資，包括黃金或商用房地產，都可望吸引資金停泊。
台灣房屋資深經理陳定中表示，美國聯準會（Fed）宣布利率按兵不動，通膨疑慮下市場也擔心利率不降反升，也讓「降息恐生變」成為後續利空焦點。此外，新青安優貸將於7月屆滿，新青安接續方案若確定縮減優惠，將是該財政部青年安心成家政策推動10多年來首度減碼，對小資買盤的激勵效果將放緩，可能使低總價市場的熱度轉淡。因此短期內仍具剛性需求的首購族，不排除加速購屋步調，使Q2湧現一波搶搭新青安末班車的短期紅利，多空僵持下，往後房市發展仍有如大象轉身。
信用管制見成效 風險可控下微調
針對央行微幅鬆綁第2戶房貸成數，中信房屋總經理張世宗指出，此舉顯示央行已正視市場實務運作中的痛點，對購屋族釋出善意，由於第七波信用管制已初見成效，適度放寬第二戶貸款限制，
屬於風險可控下的政策微調，不僅有助於釋放自住型換屋需求， 也可望緩解市場1年多來的交易僵局。不過當前政經環境與通膨壓力仍具不確定性，加上房價仍處於高檔，央行還須審慎觀察、穩健因應。
資料來源：中央銀行、信義房屋、住商不動產、大家房屋、中信房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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央行表示，2024年9月第七波信用管制和銀行自主管理總量以來，炒房氣氛已明顯降溫，不動產貸款占總放款比率從去年6月高點 37.6%，降至本年2月底的36.0%，購置住宅貸款年增率也從11.3%，大幅降至4.5%，可以看出銀行信用資源過度流向不動產的情況已改善，資金正逐步流向無自用住宅民眾及都更危老重建項目。
考量信用管制效果逐漸顯現，加上金融機構已持續強化不動產授信風險控管，房市投機炒作減少，為回應民眾陳情申辦自然人第2戶貸款，供家人或自己購屋自住的需求，調整自然人第2戶購屋貸款成數上限，由5成調升為6成，並修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，3月20日起實施。
信義房屋不動產企研室曾敬德指出，政策對於房市略為釋出善意，釋出正面訊號，雖然微鬆綁不至於讓買氣大幅提升，但至少一路的緊縮似乎看到慢慢鬆綁的跡象，但現在市場挑戰仍多，包括台股資金暢旺，只要一小部分資金流入房市，都有可能出現新的變化，再加上能源帶來的通膨風險，也可能成為房市的催化劑，一旦管制太早鬆綁，房市可能又有上漲風險，因此央行可能再等等保持耐心，滾動式檢討與調整幫助需要貸款的自用需求，避免資金又錢進房市，之前的努力就可惜了。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，此次理監事會議釋出善意，針對第二戶限貸令微調，為換屋族群解套，堪稱市場久違的小驚喜，算回應市場的殷殷期盼。徐佳馨補充，放寬成數除了是回應民意外，也是擔心不動產流動性受到影響，進而產生系統性風險，雖然只有1成，但對產業信心有相當幫助。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，成數調升有助於大幅減輕換屋族的自備款壓力，預計能帶動部分觀望的剛性買氣回流，讓2025年低迷的房市交易量，在2026年總算迎來久違的甘霖。但央行雖然略微鬆綁，房市整體仍處於空頭盤整期，這段時間依然是對第一線業者的「總體檢」。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第七波信用管制實施至今將近1年半，國銀的不動產放款集中度已從超過37%，下降到36%左右，顯示政策確實有降低信用資源過度集中於不動產的情況，只是降幅還不算大，所以僅順應民意，針對影響最大的換屋族適度鬆綁，將貸款成數增加1成，但其餘管制政策都維持，也意味央行導引市場溫和軟著陸的方向不變。
張旭嵐指出，央行對換屋族釋出友善訊號，對換屋族而言不無小補，多貸一成減緩急售壓力，房價有機會持穩止跌，下半年議價空間縮小，而中大坪數家庭房型物件將有機會交易增溫。後續市場反而更應關注中東戰事與青安減碼的多空拉扯，由於國際戰事再掀國際通膨疑慮，尤其亞洲能源高度依賴中東，輸入性通膨恐更鮮明，加上近期美金升值、台幣貶值，原先規劃佈局海外的資金，可換回更多台幣，也可望暫時回防國內，投入抗通膨屬性的投資，包括黃金或商用房地產，都可望吸引資金停泊。
台灣房屋資深經理陳定中表示，美國聯準會（Fed）宣布利率按兵不動，通膨疑慮下市場也擔心利率不降反升，也讓「降息恐生變」成為後續利空焦點。此外，新青安優貸將於7月屆滿，新青安接續方案若確定縮減優惠，將是該財政部青年安心成家政策推動10多年來首度減碼，對小資買盤的激勵效果將放緩，可能使低總價市場的熱度轉淡。因此短期內仍具剛性需求的首購族，不排除加速購屋步調，使Q2湧現一波搶搭新青安末班車的短期紅利，多空僵持下，往後房市發展仍有如大象轉身。
針對央行微幅鬆綁第2戶房貸成數，中信房屋總經理張世宗指出，此舉顯示央行已正視市場實務運作中的痛點，對購屋族釋出善意，由於第七波信用管制已初見成效，適度放寬第二戶貸款限制，
資料來源：中央銀行、信義房屋、住商不動產、大家房屋、中信房屋
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