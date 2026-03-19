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國民黨新竹縣長參選人、藍委徐欣瑩今（19日）接受《POP搶先爆》專訪，針對民眾黨創黨主席柯文哲昨日對新竹縣等縣市表達擔憂，徐欣瑩表示，在地方跑場都聽到類似心聲。2022年國民黨雖然守住新竹縣，但當時國民黨在竹北、竹東等有五個鄉鎮市的市長、鎮長候選人皆落選，今年民進黨更是來勢洶洶，她做為立委更知道執政黨為了選舉可能祭出的司法手段和龐大黨政軍資源。徐欣瑩強調「真正對手是民進黨」，籲請黨員和支持者靜下來思考誰才能真正守住新竹縣藍天。主持人形容初選是「刀刀見骨」，且持續有不實言論抹黑徐欣瑩「脫黨參選」，徐欣瑩再度稱「現在不是在參加國民黨黨內初選嗎？何來脫黨參選？」並感嘆「從來沒有遇到選舉是一方候選人是一直被罵，另一方卻沒有人敢說他或批評他，這是很奇特的選舉現象。」外界對徐欣瑩造謠的脫黨參選，就是對手栽贓抹黑、企圖壓縮她參選空間，包含對手透過民調進行攻擊，電話上可以問說「你知道徐欣瑩已經脫黨參選嗎？」導致民調做出來特別高，這些都是打擊徐欣瑩的手法。因此她拜託鄉親要知道誰才是能真正戰勝民進黨、誰能拿到最多選票。談到民進黨可能對手、竹北市長鄭朝方，徐欣瑩認為鄭市長不可小看，其父親也做過新竹縣長，對新竹縣非常熟悉。徐欣瑩提到2022年國民黨輸掉包含竹北市等五個鄉鎮市，進入2026大選後民進黨中央掌握執政資源磨刀霍霍，「新竹縣不要丟把槍給民進黨」，國民黨不能掉以輕心。針對初選占七成的民調，徐欣瑩日前提出竹北市分區調查。徐欣瑩表示，「黨內初選要公平、黨外競爭才會贏」，民調就是要真實反映民意，竹北市分為東、西區，也剛好是立委兩個選區，兩區人口結構、生活背景差異大，且竹北市人口22萬，就是竹東、新豐、湖口加起的人口數，提出民調分區調查，是不改變抽樣方式，但可以更貼近母體結構、反映民意。但遺憾，黨中央已經回應要照過去舊制。當竹北市的特殊結構下，連中央教育政策都在做隨之調整，在全國只有陳見賢不支持初選作全民調，民調抽樣又無法反映母體真實結構，恐怕民調結果會導致失真。至於未來如何與民眾黨合作？徐欣瑩表示，兩黨的黨中央之間有合作計畫，地方上我和民眾黨支持者有良好互動，所提政見都是務實前瞻和問政專業，希望得到多數在野黨支持。