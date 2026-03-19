以色列國防軍（IDF）稱「天眼」情報網路已鎖定數千名伊朗政權官員，希望斬首行動能引發民眾起義，情報單位摩薩德（Mossad）更直接打電話威脅政權核心和執法官員，一名伊朗警方官員還反過來哀求説，「我不是你的敵人，請過來幫幫我們」。
據紐約郵報報導，以色列國防軍週三表示，以色列的「天眼」情報網路，使其能夠鎖定並消滅數千名伊朗官員，希望這些打擊行動能引發伊朗人民起義。以色列國防部長卡茲也聲明，他與總理納坦雅胡已經授權軍方，可直接消滅任何被情報鎖定的伊朗高級官員，無需額外批准。
報導引述華爾街日報，以色列的策略越來越私人化，以色列中央情報局摩薩德正直接打電話給一些目標人物發出警告，特務用波斯語説，「我們對你的一切都瞭如指掌。你上了我們的黑名單，我們掌握了你的所有信息，我打電話來是提前警告你，你應該站在你的人民一邊。如果你不這樣做，你的下場就會和你的領袖 （哈米尼）一樣。你聽明白了嗎？」
而根據的電話錄音內容，一名伊朗高級警方指揮官回應摩薩德，「我以古蘭經發誓，我不是你們的敵人，請過來幫助我們（推翻伊斯蘭共和國）」。
以色列國防軍發言人表示，以色列的天眼監視系統，仍能夠追蹤伊朗境內的重要目標人物，正是依靠這個系統，擊殺伊朗國安委員會主席拉里賈尼。
以色列總理納坦雅胡表示，針對伊朗高級官員的攻擊將為平民起義推翻政府創造最佳條件，「我要告訴伊朗人民，你們獲得自由的時刻越來越近了，我們與你們站在一起，幫助你們。但最終，這取決於你們自己。」
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報導引述華爾街日報，以色列的策略越來越私人化，以色列中央情報局摩薩德正直接打電話給一些目標人物發出警告，特務用波斯語説，「我們對你的一切都瞭如指掌。你上了我們的黑名單，我們掌握了你的所有信息，我打電話來是提前警告你，你應該站在你的人民一邊。如果你不這樣做，你的下場就會和你的領袖 （哈米尼）一樣。你聽明白了嗎？」
而根據的電話錄音內容，一名伊朗高級警方指揮官回應摩薩德，「我以古蘭經發誓，我不是你們的敵人，請過來幫助我們（推翻伊斯蘭共和國）」。
以色列國防軍發言人表示，以色列的天眼監視系統，仍能夠追蹤伊朗境內的重要目標人物，正是依靠這個系統，擊殺伊朗國安委員會主席拉里賈尼。
以色列總理納坦雅胡表示，針對伊朗高級官員的攻擊將為平民起義推翻政府創造最佳條件，「我要告訴伊朗人民，你們獲得自由的時刻越來越近了，我們與你們站在一起，幫助你們。但最終，這取決於你們自己。」
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