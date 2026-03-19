（18:39更新，新增專家看法）台股近期隨 AI 浪潮狂飆，但央行今（19）日的決策可能改變資金走向！中央銀行首季理監事會議決議利率「連 8 凍」維持 2.0%，但意外拋出房市震撼彈：宣布將第二戶房貸成數由 5 成調升至 6 成。這「關鍵 1 成」的放寬，讓換屋族自備款壓力大幅減輕，市場熱議獲利了結的股市資金是否將全面回流房市。
自備款現省 200 萬！央行鬆綁「換屋門檻」大降
許多投資人好奇「多貸 1 成」影響多大？若以總價 2,000 萬 的房屋試算，資金靈活度將出現驚人差異：
對於不少「先買後賣」的換屋族來說，多出的這 200 萬 現金可轉作裝潢支出或舒緩資金壓力，大幅降低了購屋門檻。
專家何世昌道歉：恭喜換屋族！央行聽到心聲了
馨傳不動產智庫執行長何世昌對此表示，「要恭喜換屋族，央行真的聽到心聲了！」他認為這次鬆綁對有換屋需求的自住客是實質利多，顯示政策在穩定經濟的同時，也開始適度回應市場壓力。
賴正鎰肯定「釋暖意」 憂電價調漲引爆房價噴發
全國商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰對此表示肯定，認為政府精準釋出暖意，為「先買後賣」的剛需族群提供喘息空間。但他同時發出嚴正警告，中東戰雲釀成的輸入型通膨蠢蠢欲動，若 4 月電價未能「全面凍漲」，水泥、鋼鐵等建材成本將集體飆升，屆時央行放寬貸款的善意恐被通膨沒收，造成物價與房價齊飛的惡性循環。
永慶陳金萍：解決換屋痛點 市場維持「自住當道」
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，此舉精準解決換屋族痛點，對市場交易量回穩有正面效果。然而，她指出 2025 年移轉棟數已大減 25.5%，顯示政策已成功抑制投資需求，房市目前由自住、首購族主導。陳金萍預期，雖然成數微調有助正常交易節奏，但受限於整體信用管制仍嚴格，2026 年房市將呈現「價緩跌、量盤整」格局。
PTT 鄉民戰翻：股市最大流動性危機？營建股等噴發
消息傳到 PTT Stock 板，鄉民情緒激動。不少網友感嘆：「居住正義在台灣就是個笑話」、「房價只會漲不會跌，不要不信」。然而，手持營建股的股民則歡慶：「沈寂 2 年的營建股要噴爛了」、「賺爛仔要獲利了結去買房，台股最大流動性危機來了」。更有內行網友點出時機點敏感：「市長選舉年就是房市送分題」、「水龍頭開了，大媽又要大買特買」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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許多投資人好奇「多貸 1 成」影響多大？若以總價 2,000 萬 的房屋試算，資金靈活度將出現驚人差異：
|項目
|原政策 (5 成)
|新政策 (6 成)
|資金落差
|貸款金額
|$1,000 萬元
|$1,200 萬元
|多貸 $200 萬
|自備款
|$1,000 萬元
|$800 萬元
|少付 $200 萬
專家何世昌道歉：恭喜換屋族！央行聽到心聲了
馨傳不動產智庫執行長何世昌對此表示，「要恭喜換屋族，央行真的聽到心聲了！」他認為這次鬆綁對有換屋需求的自住客是實質利多，顯示政策在穩定經濟的同時，也開始適度回應市場壓力。
賴正鎰肯定「釋暖意」 憂電價調漲引爆房價噴發
全國商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰對此表示肯定，認為政府精準釋出暖意，為「先買後賣」的剛需族群提供喘息空間。但他同時發出嚴正警告，中東戰雲釀成的輸入型通膨蠢蠢欲動，若 4 月電價未能「全面凍漲」，水泥、鋼鐵等建材成本將集體飆升，屆時央行放寬貸款的善意恐被通膨沒收，造成物價與房價齊飛的惡性循環。
永慶陳金萍：解決換屋痛點 市場維持「自住當道」
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，此舉精準解決換屋族痛點，對市場交易量回穩有正面效果。然而，她指出 2025 年移轉棟數已大減 25.5%，顯示政策已成功抑制投資需求，房市目前由自住、首購族主導。陳金萍預期，雖然成數微調有助正常交易節奏，但受限於整體信用管制仍嚴格，2026 年房市將呈現「價緩跌、量盤整」格局。
PTT 鄉民戰翻：股市最大流動性危機？營建股等噴發
消息傳到 PTT Stock 板，鄉民情緒激動。不少網友感嘆：「居住正義在台灣就是個笑話」、「房價只會漲不會跌，不要不信」。然而，手持營建股的股民則歡慶：「沈寂 2 年的營建股要噴爛了」、「賺爛仔要獲利了結去買房，台股最大流動性危機來了」。更有內行網友點出時機點敏感：「市長選舉年就是房市送分題」、「水龍頭開了，大媽又要大買特買」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。