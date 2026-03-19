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中東戰爭全面爆發，隨著以色列對伊朗南帕爾斯天然氣田設施進行打擊，伊朗再度對波斯灣地區多國反擊，並持續威脅封鎖荷姆茲海峽油輪運輸。伊朗僅允許少數油輪通行衝擊全球能源市場，美媒《Forbes》盤點，哪些國家面臨的衝擊最大。根據《Forbes》報導，在戰爭爆發前，每天約有40艘油輪載運2,000萬桶原油與精煉油產品通過荷姆茲海峽。如今伊朗僅允許少數油輪通行，其中包括懸掛印度與中國旗幟的船隻。在石油配給與短缺的情況下，哪些國家最有可能最先耗盡儲備，成為關注焦點。法國興業銀行的商品市場分析團隊估計，目前通過該海峽的流量平均每日僅約50萬桶。令人意外的是，其餘積壓的石油大多仍能進入市場，或至少被儲存在油槽中。沙烏地阿拉伯已啟用其長期規劃並擴建的東西向輸油管線，極限運輸能力達每日700萬桶，將原油輸送至紅海港口延布港。同樣地，阿拉伯聯合大公國也透過管線將部分石油繞過海峽輸送至富查伊拉港，儘管伊朗曾攻擊這一基礎設施。傑富瑞集團（Jefferies）的分析師認為，目前海灣地區已有每日670萬桶產量被迫停產。能源顧問公司Energy Aspects估計，與荷姆茲海峽相關的供應若中斷，將在高峰時達到每日1,000萬桶，導致石油輸出國組織原油總產量下降700萬桶至每日2,230萬桶，相當於全球每日1億桶需求的約7%。根據法國興業銀行商品團隊，緬甸、越南與菲律賓有超過80%的石油依賴荷姆茲海峽運輸，且庫存僅能支撐約一個月，之後便會耗盡或必須尋找替代供應。新加坡也十分嚴峻，通常每日接收68萬桶經海峽運輸的原油，庫存僅能支撐40天。泰國情況略好，有約50天庫存保障。台灣每日進口52.5萬桶，可支撐約100天。孟加拉同樣約可支撐100天，且已實施燃料配給並關閉肥料工廠。該國原油進口量不高，但幾乎全部需經由荷姆茲海峽。此外，南韓每日進口約300萬桶，其中200萬桶來自荷姆茲海峽，庫存可支撐50天完全中斷，或約70天彌補海峽供應缺口。這與印度情況相似，印度擁有1.75億桶戰略石油儲備，以應對每日500萬桶需求，其中45%來自海峽。印尼可承受海峽關閉約160天。日本憑藉龐大戰略儲備，可在沒有海峽供應下維持約200天。令人意外的是，中國在沒有來自荷姆茲海峽的石油供應下可支撐300天，在完全無進口的情況下可維持超過100天，中國擁有13億桶戰略石油儲備，儘管其每日超過1,100萬桶進口中有45%經由該海峽。傑富瑞集團分析師拜尼(Lloyd Byrne)指出，「中國刻意將對中東依賴控制在約50%，並透過多元化石油來源、管道天然氣、國內生產及龐大庫存建立緩衝機制。」國際能源署計畫在未來幾個月釋放4億桶儲備作為支援，但這仍無法完全填補缺口，且僅是將需求延後。降低需求亦有所幫助。越南已要求民眾居家工作；泰國命令公務員改走樓梯；斯里蘭卡則實施每週四天工作制。南韓已決定暫停淘汰燃煤電廠，並提高核電反應爐運轉，以彌補能源缺口。與此同時，美國石油鑽探商已開始重新啟用封存的鑽井設備，上週新增兩座，使運作總數達到553座，但仍比去年同期少39座。目前美國產量創紀錄達每日1,360萬桶，預計到年底將提升至接近1,400萬桶。