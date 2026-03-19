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前總統蔡英文近日頻頻在社群Threads上與網友互動，獲得網友熱烈回響，她今（19）日赴東吳演講時，談到留言是她留的，還是幕僚留的？語帶保留說「這點讓她先保密」，同時也坦言「有些留言實在是看不太懂」。蔡英文下午赴東吳大學以「八年領航，青年續航」為題發表演說，現場超過300多名師生參與，不過，該場講座並未開放媒體採訪，僅讓東吳大學學生參與。活動上半場，蔡英文針對國家韌性與全球角色、民主社會的價值選擇、科技與人工智慧重塑世界發表演說，下半場互動問答，從轉型正義到民主歷程；從女性參政到性別平權，探討台灣民主發展的關鍵時刻，蔡英文也鼓勵未來有意願從政的青年，謹慎審視價值觀的選擇。蔡英文表示，相比以前的政治人物在造勢場合必須搖旗吶喊，甚至喊到沙啞，現今透過麥克風收音，即使輕聲說話也能被清楚傳達，使女性得以以更柔和、平穩的方式在政治場域發聲，降低參與門檻，也讓更多女性更自在地投入公共事務。蔡英文在演說中提到，科技與人工智慧正快速改變世界，許多既有規則正在被重新定義，她勉勵年輕世代，在變動的世界中找到自身定位，強調國家治理需要政府與社會共同參與，以應對未來挑戰；她說，一個民主社會國家的競爭力，不會只有經濟發展的議題，「還有一件事情很重要就是價值觀的選擇」，並以年金改革和婚姻平權為例，儘管改革初期面臨大量反對聲浪，當政策落實後，社會逐漸回歸理性並形成共識，展現出台灣民主社會的成熟與韌性。蔡英文也對未來有意參政的學生三項建議，不要讓情緒失控、存一份好心、睡眠要充足。回顧執政八年，蔡表示「一個人的能力有限，但一個人交朋友的朋友的能力是無限的」，強調在不同人生際遇中結識夥伴，能匯聚多元力量，共同成就目標。此外，蔡英文辦公室也釋出座談影片，蔡英文表示，她現在比較有空，「因為有空所以才來這裡演講」，也比較有時間，在網路上看大家在討論什麼。蔡英文說，她在網路上，看大家關心什麼事情、討論什麼事，對她來說，是一種重新認識社會、重新理解年輕世代的方式，不過，她也坦言，「有些留言實在是看不太懂」。至於留言是蔡英文留的，還是幕僚留？蔡英文笑稱，這點先保密；此化一出，讓現場學生笑出來。蔡英文表示，她近來開始喜歡爬山，沿山路往上走的時候，有時候坡度很陡，呼吸變得急促，但只要穩穩地走，一步一步慢慢向上走，到了一個轉彎，視野就會打開、看到更開闊的風景，而台灣社會也是這樣走過來的，很多時候起步並不容易，很多時候，必須在壓力與不確定中，做出艱難的決定。