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高雄市114學年度第2學期公私立高中職校長會議今（19）日在高雄中學舉行，集結全市校長參與，透過政策說明、專題講座與經驗交流凝聚教育共識。高市府教育局長吳立森於會中表揚績優學校，並肯定各校在繁星推薦入學的亮眼表現，展現長期深耕教學的成果。此外，會中也同步表揚前鎮高中榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」，前鎮高中美術班推動藝術教育相關計畫，以及辦理藝術教育成果，學校以美術班「專業普及化」為核心理念，讓藝術走入校園日常並延伸至社區鄰里，為城市注入溫暖與活力。辦理多所國中體驗日，邀請大學教授與學生對談，強化藝術教育銜接，並參與高藝嘉年華、小港轉運站與宮廟花燈創作，展現學生藝術實作與節慶文化美感推廣力。此外，高雄女中為「高雄校園通APP推廣績優學校」，推廣高雄校園通APP，全校師生註冊率突破9成，也獲頒獎表揚。今年校長會議因應社會快速變遷，教育現場對於法律知識與制度保障的需求也日益提升，特別安排「法律知能」與「勞動基準法」兩場專題講座，協助校長們了解日常工作與生活中常見的法律觀念，提升基本法律素養與依法行政能力。局長吳立森致詞時說，今年繁星計畫中，多所學校展現優異升學成果，令人欣喜。校長與教師團隊長期以來對學生的悉心指導與付出，讓學生在多元升學管道中脫穎而出，展現學習成效。他表示，校長是學校發展的重要領航者，不僅需擘劃校務方向，更須帶領教師團隊深耕課程教學、強化學生學習力，持續培育具備競爭力的人才，是推動學校持續進步的重要基石。此外，教育局也將定期舉辦校長會議，作為政策溝通與意見交流的重要平台。透過會議機制，不僅能增進各校對教育政策的理解與支持，也提供校長彼此分享辦學經驗的機會，促進學校治理與教育創新作法的交流。