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2026年宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳披掛上陣國民黨則是立委吳宗憲在黨內初選勝出，民眾黨則推派前立委陳琬惠參戰。根據《美麗島電子報》今（19）日的最新民調，無論是三腳督狀況下，又或者是藍白合共推吳宗憲，林國漳的民調都是領先。根據民調數據顯示，適任度調查中，民進黨林國漳以35.3%領先，國民黨吳宗憲以31.9%緊追在後，民眾黨陳琬惠則是19.3%。若在三黨人選同時參選的「三腳督」情況下，林國漳以33%的支持度暫居首位，領先吳宗憲的26.6%與陳琬惠的7.9%。值得注意的是，有高達30.4%的縣民傾向「換民進黨做做看」，相較於支持國民黨繼續執政的23.6%，宜蘭選民對於政黨輪替存在一定的期待感。針對是否在野整合，民調數據指出「藍白合」確實具有與綠營一搏的實力。若藍白共同推派吳宗憲對決林國漳，吳宗憲的支持度可提升到33%，與林國漳的35.8%差距縮小至2.8個百分點，23.5%選民未明確回答；但若改推陳琬惠代表藍白出戰，支持度僅26.7%，與林國漳差距擴大至9.1個百分點，未明確表態者增加到25.9%。《美麗島電子報》此次「2026宜蘭縣長選舉可能人選支持度民調」由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為涉及在宜蘭縣並年滿20歲的民眾，調查時間為2026年3月16日至3月18日。調查方法為訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），以中華電信公司宜蘭縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」。樣本數為1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。母群體參數依據宜蘭縣政府民政處公布2026年2月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料。