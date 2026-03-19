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涉貪近2700萬元、纏訟長達3年半的台灣中油前煉製事業部執行長徐漢，原定將於本月23日迎來一審宣判，卻在判決前夕爆出重大變數。今（19）日驚傳他棄保潛逃，所配戴的電子腳鐐在屏東萬巒遭剪斷破壞，行蹤成謎，檢警調已全面展開追緝，震撼政商界。檢方調查指出，徐漢任內掌握2億元以下採購案核定權，涉及包括冰水機等8項工程標案，總金額逼近10億元。廉政署與調查局接獲檢舉後展開蒐證，鎖定有業者透過劉姓「白手套」運送賄款，涉嫌以不法利益換取標案護航。專案小組於2022年發動搜索，在徐漢辦公室與住處查扣高達2710萬元現金，另在業者住處查獲180萬元，不法資金合計近2900萬元，其中徐漢被控收賄金額高達2700萬元。考量案情重大且有串證、逃亡之虞，檢方曾將徐漢羈押禁見長達1年半，直到去年6月才裁定以500萬元交保，並限制出境、出海與住居，須定期向法院報到，同時配戴電子腳鐐進行監控。儘管如此，徐漢始終否認犯行，期間更曾以出國參加兒子婚禮為由，聲請解除限制，但均遭法院駁回。未料就在判決前夕，監控機制卻出現破口。今日傳出徐漢電子腳鐐訊號異常，追查後發現裝置已在屏東萬巒遭人剪斷，疑似事前規劃潛逃，相關單位已緊急成立專案小組，全力追查其去向。回顧整起案件，檢廉單位自2020年間接獲檢舉後，歷經長期跟監與蒐證，鎖定不法金流與關鍵角色，並於2022年一舉查扣鉅額現金，創下近年少見紀錄。檢方歷時4個多月偵查，將徐漢、黃姓退休經理及劉姓業者等人依貪污治罪條例起訴。由於全案牽涉人數高達百人，審理過程冗長，一審歷經3年半仍未結案，原訂今年1月宣判也因此延至3月23日。如今主嫌在宣判前夕失聯，恐對後續審理與司法威信造成衝擊。