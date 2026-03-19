日本政壇近日一起口水戰引發關注，事情始於鳥取縣知事平井伸治18日在議會答詢時，被問到針對少子化危機的對策，平井伸治表示鳥取縣財政困難，無法放手去做，「如果是在東京，或許會有一位大嬸（おばさん）能夠馬上行動吧」。當下平井伸治就被議員指責是性別歧視，而東京都知事小池百合子今（19）日被問及此事，則反擊說就是有這種「大叔式發言」，才會讓日本女性「看不到希望」。
根據《讀賣新聞》報導，被平井伸治指稱為「大嬸」，小池百合子反擊表示，「連回應這件事都覺得有點空虛，正因為知事（指平井伸治）帶頭發表這種『大叔式發言』，才會讓日本女性無法看到希望」。
小池百合子也批評平井伸治說，「作為領導者，如何向女性傳達各種想法，影響非常大，還是多加注意比較好」。
事實上，這不是平井伸治與小池百合子首度因性別議題杠上，2018年在討論各縣市財源分配時，平井伸治也特別提到「希望能抱持母親般的慈愛之心」，讓小池百合子不滿，認為這種「帶有戲謔的發言讓人非常困擾」，小池百合子說自己沒能成為母親，「這樣輕率的發言讓我非常受傷」，事後平井伸治也為此公開道歉。
被問到平井伸治是否對東京在稅收上的優勢地位存在敵意，小池百合子表示「這點我覺得無需多說」，認為東京都在稅收財源上並非特別突出，這只是一種印象操作。
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小池百合子也批評平井伸治說，「作為領導者，如何向女性傳達各種想法，影響非常大，還是多加注意比較好」。
事實上，這不是平井伸治與小池百合子首度因性別議題杠上，2018年在討論各縣市財源分配時，平井伸治也特別提到「希望能抱持母親般的慈愛之心」，讓小池百合子不滿，認為這種「帶有戲謔的發言讓人非常困擾」，小池百合子說自己沒能成為母親，「這樣輕率的發言讓我非常受傷」，事後平井伸治也為此公開道歉。
被問到平井伸治是否對東京在稅收上的優勢地位存在敵意，小池百合子表示「這點我覺得無需多說」，認為東京都在稅收財源上並非特別突出，這只是一種印象操作。