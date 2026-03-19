街角柑仔店裡，一條能吹出透明氣泡、在陽光下折射出光彩的泡泡膠，是許多台灣人共同的童年回憶。如今，50度以上金高總代理商黑松公司在老酒熟成倉中驚喜發現，2016年灌裝的「58金高千日醇」十年老酒，竟出現58度金門高粱酒三大傳奇風味之一的「泡泡膠」風味，甜潤中帶著膠香氣息，一口喝下彷彿童年記憶悄然重現，意外反差的味道迅速掀起討論熱潮！「58金高千日醇─懷舊泡泡膠風味」3月25日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續限量開賣，7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價780元（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。
十年老酒驚現夢幻泡泡膠香 「千日醇」獻童年記憶滋味
金門高粱酒在裝瓶之後，酒體仍會隨著時間推移持續熟成，經陳化後產生的特殊香氣，往往是酒饕追尋的夢幻逸品。其中，人蔘、葡萄與泡泡膠這三種被譽為58度金門高粱酒的「傳奇風味」，是老酒熟成後經典的特殊風味代表，只要一現身便會引起酒友的熱烈討論。今（2026）年，黑松公司在老酒熟成倉中，驚喜發現2016年灌裝、陳放將近10年的「58金高千日醇」竟出現了「泡泡膠」風味，這是只有在古早白金龍老酒中才可能偶然出現的特殊風味，些微甜潤、膠香感的特殊氣味，瞬間喚起童年時大口吹著透明氣泡的純真回憶。這股跨越時空又具記憶連結的「懷舊泡泡膠」風味，竟在特定批次的老酒中意外被發現，勢必再度成為中式白酒圈的熱門話題！
清醬麴香交織泡泡膠酯香 千日醇老酒綻放層次品飲體驗
「58金高千日醇」在黑松公司獨有的老酒熟成倉中，以全時溫溼度監控，加上微厭氧熟成環境，使不同年份的千日醇老酒隨著時間綻放陳香韻味。「58金高千日醇─懷舊泡泡膠風味」酒體經十年淬鍊，一開瓶便有「千日醇」標誌性的清醬麴香撲鼻，隨後伴隨著梅子、香蕉與膠香氣息揉合而成的泡泡膠酯香，兩香氣層次彼此交織後，轉化出宛如熟成水果糖般的甜潤感。入口後，穀物的甘甜與泡泡膠滑順、帶有蠟質感的甜味讓酒體更顯圓潤，豐厚的醇香慢慢延伸至喉頭，尾韻留下的則是帶果香的清新感。「58金高千日醇─懷舊泡泡膠風味」熟成果香與童年回憶交錯的餘味讓人不自覺沉浸其中，也為酒款在成熟的風格之下增添反差童趣魅力。
「58金高千日醇─懷舊泡泡膠風味」自3月25日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價780元（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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金門高粱酒在裝瓶之後，酒體仍會隨著時間推移持續熟成，經陳化後產生的特殊香氣，往往是酒饕追尋的夢幻逸品。其中，人蔘、葡萄與泡泡膠這三種被譽為58度金門高粱酒的「傳奇風味」，是老酒熟成後經典的特殊風味代表，只要一現身便會引起酒友的熱烈討論。今（2026）年，黑松公司在老酒熟成倉中，驚喜發現2016年灌裝、陳放將近10年的「58金高千日醇」竟出現了「泡泡膠」風味，這是只有在古早白金龍老酒中才可能偶然出現的特殊風味，些微甜潤、膠香感的特殊氣味，瞬間喚起童年時大口吹著透明氣泡的純真回憶。這股跨越時空又具記憶連結的「懷舊泡泡膠」風味，竟在特定批次的老酒中意外被發現，勢必再度成為中式白酒圈的熱門話題！
清醬麴香交織泡泡膠酯香 千日醇老酒綻放層次品飲體驗
「58金高千日醇」在黑松公司獨有的老酒熟成倉中，以全時溫溼度監控，加上微厭氧熟成環境，使不同年份的千日醇老酒隨著時間綻放陳香韻味。「58金高千日醇─懷舊泡泡膠風味」酒體經十年淬鍊，一開瓶便有「千日醇」標誌性的清醬麴香撲鼻，隨後伴隨著梅子、香蕉與膠香氣息揉合而成的泡泡膠酯香，兩香氣層次彼此交織後，轉化出宛如熟成水果糖般的甜潤感。入口後，穀物的甘甜與泡泡膠滑順、帶有蠟質感的甜味讓酒體更顯圓潤，豐厚的醇香慢慢延伸至喉頭，尾韻留下的則是帶果香的清新感。「58金高千日醇─懷舊泡泡膠風味」熟成果香與童年回憶交錯的餘味讓人不自覺沉浸其中，也為酒款在成熟的風格之下增添反差童趣魅力。
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