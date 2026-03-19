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▲吳青峰（右）與李宇春（左）首合唱新歌〈春雨裡〉，唱到忍不住落淚。（圖／哈里坤的狂歡提供）

吳青峰於上週末連續兩場擔任李宇春《皇后與夢想》巡迴演唱會嘉賓，睽違3年再度同台，兩人見面先來個紮實的大擁抱，青峰打趣說沒想到這份緣分這麼快就能「續杯」，李宇春則妙回：「會第二次光臨同一家餐廳，才是真愛！」青峰也暖回「妳是我的真愛」，突然放閃讓現場尖叫聲不斷。吳青峰跟李宇春還獻上全新歌曲〈春雨裡〉於第二晚首唱，這首歌不只歌名對應「李宇春」倒著唸，副歌中的「風輕舞」也對應吳青峰諧音，讓兩人一唱就忍不住落淚。去年巡演落幕後的吳青峰，跨刀為許多演藝圈好友打造新歌，並為多場演唱會站台。而這一次特別為李宇春現身，終於來到這場友情馬拉松的最後一棒。青峰連續兩晚現身，一上台便幽默大喊：「好久不見！一天沒見了啊！」青峰還問：「是什麼樣的靈感，讓妳連續兩天找同一個人當嘉賓？」李宇春也幽默坦承自己「膽大妄為」，原本以為嘉賓只有一場額度，直到看到仙女齊豫連續四場邀請青峰，才讓她腦洞大開一邀再邀。青峰則溫暖回應：「因為妳是我的真愛。」青峰還宣布自己第一次為了擔任嘉賓量身創作新歌，並在當晚首度公開合唱。青峰笑說原本單純只想寫首新歌獻給好友在演唱會唱唱就好，沒想到李宇春把事情搞大，在最短的時間決定錄製成合唱單曲上線發行。吳青峰所寫的這首新歌名稱〈春雨裡〉巧妙對應「李宇春」倒著唸，而副歌中的「風輕舞」則對應吳青峰的諧音。李宇春在演唱會現場感性透露，2月初收到歌詞時瞬間掉淚，當下決定一字不改，直言：「要多麼用心的人，才會用對方的名字寫歌」。二人也在演唱會現場首唱後互視對方一眼同時落淚，全場觀眾跟著熱淚盈眶。自7年前以〈作為怪物〉在音樂上展開合作後，吳青峰與李宇春私下交情極深，百忙之中只要有機會就會擠出空檔約吃飯。兩人在2023年李宇春週末愉快演唱會合體時更互稱是「轉圈圈的Soul Mate」，青峰也曾感性告白，春春是會認真對待每一句話的真心好友。兩人在台上激盪出強大能量，合唱彼此喜愛的〈太空〉與〈惡鳥〉，即便火花四射仍不忘嘴硬互鬧，開玩笑直呼最怕一不小心就搞砸對方的歌；在感性對話與相愛相殺的互懟間，展現出兩人的神仙交情。吳青峰為好友李宇春量身創作並合唱的〈春雨裡〉單曲將於3月20日在全音樂平台正式上線，Live MV也將於同日首播，讓無法親臨現場的觀眾也能感受這份溫熱的默契。隨著這首「友情之歌」釋出，青峰也將如願在溫潤春雨裡開啟心心念念的春眠假期；待這一場滋潤過後，或許靈感將如雨後春筍般冒出，驚艷下一個季節。