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▲偽造文件中經典賽的「經」，寫成簡體字「经」、日方反應寫成「应」，破綻百出！（圖／擷取至PTT）

行政院長卓榮泰日前包機赴日觀看經典賽，引發在野黨強力抨擊，相關討論延燒數日。近日更有人在PTT發布一篇爆料文章，指稱卓榮泰此行原獲日本首相高市早苗「特例同意」，但因行政院與駐日代表處不顧日方「私人身份、不曝光、不接觸政要」的三點要求，硬帶記者並發布獨家報導，導致日方高層「至為震怒」，認為此舉嚴重損害台日互信。文章更附上疑似政府內部的公文照片。然而，經相關單位查證與比對，文章內容及照片已被證實為刻意變造的假消息。針對網路流傳的公文與指控，外交部發布聲明嚴正駁斥，指出文件內容多處與我國政府公文書格式不符，且出現明顯「簡轉繁」的痕跡，甚至夾雜簡體字，判斷為人為變造的文件。像是文件中經典賽的「經」，寫成簡體字「经」、日方反應寫成「应」，破綻百出！外交部強調，此類手法與過往常見的資訊干擾操作高度相似，是惡意透過假訊息意圖誤導輿論，企圖損害台日關係並干擾我國對外運作。外交部澄清，有關行政院長卓榮泰赴日，台日雙方均已明確表達該行程為單純的私人行程，網傳內容純屬惡意操作，請各界切勿隨意轉傳、引用或擴散來源不明的文件，以免誤導社會視聽並觸犯相關法律。外交部強調，此類變造公文的行為無法達成破壞外交的目的，請民眾提高警覺，共同維護國家整體外交利益。