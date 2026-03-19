我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰火持續，荷姆茲海峽成為全球關注焦點，美國總統川普（Donald Trump）要求中國及盟友派兵護航維持航道暢通，但各國反應冷淡。作家汪浩表示，總統賴清德應該派遣海軍參與護航，向國際證明台灣有意志也有能力保護自己，是邁向正常國家的關鍵一步。汪浩在臉書發文，目前美、日可能聯手籌組荷姆茲海峽護航艦隊，這不僅是為了解除伊朗的水雷封鎖，更是全球戰略格局的「大洗牌」。對於高度仰賴中東能源、且正處於地緣政治風暴中心的台灣而言，總統賴清德應果斷研議派遣海軍參與護航。這不只是為了守護能源生命線，更是台灣邁向「正常國家」與「實質同盟」的關鍵一步。汪浩指出，台灣90%以上的能源依賴進口，天然氣存量更始終處於低度安全警戒。若荷姆茲海峽因伊朗水雷戰而斷航，台灣受到的經濟衝擊遠超美國。當川普點名日、韓、中共同負擔護航義務時，台灣若選擇置身事外，不僅是在消費盟友的鮮血，更是在政治上自我孤立。主動出航，是向國際社會證明：台灣有意志，也有能力保護自己的生存。汪浩也提到，日本高市早苗內閣正藉此契機，利用世界頂尖的「掃海隊群」實質推動國家正常化。台灣海軍若能派遣軍艦參與行動，將是國軍與美、日等盟軍進行跨國協同作戰的絕佳機會。在 2026 年這個現實主義回歸的時代，唯有參與共同防禦的夥伴，才能在未來台海有事時，換取盟友同樣堅定的保障。汪浩說，伊朗在荷莫茲海峽實施的無人機襲擊與水雷封鎖，正是解放軍未來可能對台採取的手段。參與護航能讓國軍獲取第一手的反無人機與掃雷實戰數據，這比任何演習都更具價值。汪浩喊話，賴政府應拿出戰略定力，派遣國軍出航。這不僅是為了確保燈火不熄，更是要讓台灣從印太棋子，正式升級為守護全球供應鏈安全的重要棋手。