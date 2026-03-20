中央氣象署表示今（20）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區則是早晚偏涼；由於鋒面位於台灣東北部海面，桃園以北、東半部、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有零星降雨機會，其他地區大致維持多雲到晴。溫度部分，中部以北最低溫16度，南部有19度，高溫部分北部、東部有22~24度，中南部來到29度。
今天的天氣：北部、東北部偏涼 東半部與桃園以北局部有雨
今天白天到明天（21日）持續受東北季風影響，北部及東北部感受較涼，其他地區早晚也有涼意。降雨方面，桃園以北、東半部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，其餘地區為多雲到晴；其中今晚到明日清晨，東北部及東部山區有局部大雨發生機率。
溫度方面，中南部白天偏暖，日夜溫差仍相當明顯，北台灣週五、週六仍以陰天或有雨型態為主，週日起才會逐步回溫20日至21日低溫預測，中部以北、宜花及澎湖約16至19度，南部及東南部約19至20度，金門14度，馬祖12度；高溫部分，北部、東北部約22至24度，花東25至26度，中南部可來到28至29度。
今天空氣品質：花東良好 高屏、金門亮橘燈
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、馬祖、、澎湖
橘色提醒：高屏、金門
環境部指出，今天環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後又受光化作用影響，臭氧濃度容易上升。空品方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及馬祖、澎湖為「普通」等級，其中中部及雲嘉南局部地區可能短時間達橘色提醒；高屏空品區及金門則為「橘色提醒」等級。
未來一週天氣：週日回暖轉穩 下週前半多地晴到多雲
22日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其餘地區多雲到晴。當天低溫約中部以北、宜蘭及澎湖16至18度，南部及花東19至20度；高溫則回升到北部、宜花25至26度，中南部及東南部27至30度。
23日～25日，各地大多為晴到多雲，只有東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部、東北部及大台北山區有零星降雨機會。溫度方面，低溫約17至21度；高溫部分，北部及東半部約26至28度，中南部可上看29至32度，天氣明顯偏暖。
資料來源：中央氣象署、環境部
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今天白天到明天（21日）持續受東北季風影響，北部及東北部感受較涼，其他地區早晚也有涼意。降雨方面，桃園以北、東半部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，其餘地區為多雲到晴；其中今晚到明日清晨，東北部及東部山區有局部大雨發生機率。
溫度方面，中南部白天偏暖，日夜溫差仍相當明顯，北台灣週五、週六仍以陰天或有雨型態為主，週日起才會逐步回溫20日至21日低溫預測，中部以北、宜花及澎湖約16至19度，南部及東南部約19至20度，金門14度，馬祖12度；高溫部分，北部、東北部約22至24度，花東25至26度，中南部可來到28至29度。
今天空氣品質：花東良好 高屏、金門亮橘燈
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、馬祖、、澎湖
橘色提醒：高屏、金門
環境部指出，今天環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後又受光化作用影響，臭氧濃度容易上升。空品方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及馬祖、澎湖為「普通」等級，其中中部及雲嘉南局部地區可能短時間達橘色提醒；高屏空品區及金門則為「橘色提醒」等級。
未來一週天氣：週日回暖轉穩 下週前半多地晴到多雲
22日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其餘地區多雲到晴。當天低溫約中部以北、宜蘭及澎湖16至18度，南部及花東19至20度；高溫則回升到北部、宜花25至26度，中南部及東南部27至30度。
23日～25日，各地大多為晴到多雲，只有東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部、東北部及大台北山區有零星降雨機會。溫度方面，低溫約17至21度；高溫部分，北部及東半部約26至28度，中南部可上看29至32度，天氣明顯偏暖。
資料來源：中央氣象署、環境部