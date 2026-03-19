我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 環境部部長彭啟明（右）與遠雄建設總經理王耀堂（左）出席《回到未來：想像力驅動綠色轉型》展覽開幕活動，表達對永續議題之支持。（圖／翻攝畫面）

▲透過手作體驗，讓永續不只是聽到、看到，而是實際體驗到，才能真正認識到。（圖／翻攝畫面）

遠雄建設於今（19）日正式宣布，啟動2026 年年度品牌永續推廣計畫。今年，遠雄建設以「讓品牌永續理念走進生活不同場域」為年度主軸，參與並贊助科教館常設展覽「回到未來：想像力驅動綠色轉型」中，所精心規劃的「未來小屋」主題策展，向大眾展示永續生活的多元面貌 。遠雄建設總經理王耀堂表示，從職場到建案，遠雄建設已落實永續理念多年，為了將生硬的永續循環作為，讓大眾更有感，今年將擴大參與範圍，並定調「看見、參與、體驗」三大活動主軸，從靜態的空間啟發，一路延伸至動態的手作與實境場域走讀，讓建築永續不再是口號，而是能真實被感受的現在進行式。永續行動的第一步，從「看見」新的可能性開始。科教館「回到未來」展區內，以獨特設計手法詮釋的的空間裝置「未來小屋」，生動描繪了 30 年後的生活想像。當天然資源耗盡，我們將啟動「城市採礦」與「材料倉庫」的機制 。現場展示了以工地廢棄物精心製作的再生傢俱 ，讓民眾近距離「看見」廢棄建材如何華麗轉身，呈現令人驚豔的設計美學，深刻傳遞遠雄建設力行減廢、資源循環的具體成果 。「看見」願景之後，是永續的「全民參與」。遠雄建設去年首創建築產業先例，推出「好室智造所」行動策展車 ，這台承載著環保願景的策展車駛過台中、台南與高雄 ，交出了一張極具說服力的成績單，包含突破 2,400 參與人次、創造 1,000 盞「最廢的燈」、 實質減碳 295.47 公斤以及獲得 4.9 顆星極高評價。此外，「好室智造所」行動策展車將於 4 月 30 日至 5 月 6 日首度巡迴至台北，活動期間將停駐於科教館外廣場，不僅開放超人氣的「最廢的燈」手作體驗 ，更準備了以回收物製成的創意贈品「午餐骰」 ，邀請大小朋友一起參與減廢行動。為了讓科普教育轉化為真實的場域感受 ，遠雄建設更以「夥伴精神」對外串聯，創造全方位的永續「體驗」。包含舉辦永續聚落市集Ｘ永續講座；另外，從展場延伸至職場 ，遠雄建設也將首度開放已落實永續設計的實體空間，包含位於信義區的遠雄建設總部（BEONE 未來共生基地），以及位於北士科的永續接待中心「遠雄泱玥」。透過專屬導覽，讓大眾能走入空間，親身體驗「被動式設計」與永續共享的真實應用 。